יום שישי, 27.03.2026 שעה 11:45
כדורגל עולמי

למה הייתה הפסקת שתייה למרות מזג אוויר קר?

בצרפת הסבירו מדוע ההתמודדות בין הנבחרת לברזיל נעצרה על אף תנאים נוחים של 13 מעלות: "מאפשר פרסומות של גופי השידור ומכין את השחקנים למונדיאל"

|
קאסמירו בפעולה (רויטרס)
המונדיאל מתקרב בצעדי ענק, וכמו שהנבחרות והשחקנים מכינים את עצמם לטורניר עם משחקי הידידות, כך גם גופי השידור ופיפ”א. במשחק בין ברזיל לצרפת אתמול (חמישי), שנגמר ב-1:2 לטריקולור, היו שתי הפסקות שתייה יזומות על אף שהטמפרטורה במגרש הייתה קרירה למדי (13 מעלות).

בתקשורת הצרפתית הסבירו שבמהלך המונדיאל, שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, הולכות להירשם טמפרטורות מאוד גבוהות בחלק מהמשחקים וכתוצאה מכך אין ברירה אלא לבצע שם הפסקות שתייה יזומות.

על מנת לשמור על ההגינות, בפיפ”א החליטו לבצע הפסקות שתייה בשתי המחציות גם במשחקים בלי מזג אוויר חם. הארגון רוצה לוודא שלכולם יהיו תנאים שווים מבלי קשר לאיפה נערך המשחק ובאיזה שעה.

גג'יאני אינפנטינו, מוסיף עוד שינויים למונדיאל הקרוב (רויטרס)

לא למען השחקנים בלבד: הכוכבית בהפסקות הרענון

אך מעבר למחשבה על השחקנים, מסתתר אינטרס נוסף שקשור, איך לא, לכסף. לפי ‘BFMsport’, במהלך הפסקות הרענון של השחקנים, שעשויות להיערך כשלוש דקות, ירשו לערוצים לשדר פרסומות במקום לתת לצופים להמשיך לצפות בשחקנים והמגרש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
