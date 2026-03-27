למה הייתה הפסקת שתייה למרות מזג אוויר קר?

המונדיאל מתקרב בצעדי ענק, וכמו שהנבחרות והשחקנים מכינים את עצמם לטורניר עם משחקי הידידות, כך גם גופי השידור ופיפ”א. במשחק בין ברזיל לצרפת אתמול (חמישי), שנגמר ב-1:2 לטריקולור, היו שתי הפסקות שתייה יזומות על אף שהטמפרטורה במגרש הייתה קרירה למדי (13 מעלות).

בתקשורת הצרפתית הסבירו שבמהלך המונדיאל, שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, הולכות להירשם טמפרטורות מאוד גבוהות בחלק מהמשחקים וכתוצאה מכך אין ברירה אלא לבצע שם הפסקות שתייה יזומות.

על מנת לשמור על ההגינות, בפיפ”א החליטו לבצע הפסקות שתייה בשתי המחציות גם במשחקים בלי מזג אוויר חם. הארגון רוצה לוודא שלכולם יהיו תנאים שווים מבלי קשר לאיפה נערך המשחק ובאיזה שעה.

ג'יאני אינפנטינו, מוסיף עוד שינויים למונדיאל הקרוב (רויטרס)

לא למען השחקנים בלבד: הכוכבית בהפסקות הרענון

אך מעבר למחשבה על השחקנים, מסתתר אינטרס נוסף שקשור, איך לא, לכסף. לפי ‘BFMsport’, במהלך הפסקות הרענון של השחקנים, שעשויות להיערך כשלוש דקות, ירשו לערוצים לשדר פרסומות במקום לתת לצופים להמשיך לצפות בשחקנים והמגרש.