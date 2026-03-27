יום שישי, 27.03.2026 שעה 11:45
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

חושבת קדימה: מי יחליף את גריזמן באתלטיקו?

הנהלת הקולצ'ונרוס לא מבזבזת זמן וחשבה על אופציות לרכישה בקיץ במקומו של הצרפתי שעוזב לאמריקה. במוקד: חלוץ אנגלי, קשר מפ.ס.ז' ושחקן ברצלונה

גריזמן (רויטרס)
גריזמן (רויטרס)

אנטואן גריזמן הטיל פצצה. החלוץ הצרפתי הודיע שיעזוב את אתלטיקו מדריד בסוף העונה ויעבור לאורלנדו סיטי מה-MLS. לפי דיווחים בספרד, מתאו אלמאן, המנהל המקצועי של הקולצ’ונרוס, התחיל לחשוב על מחליפים אפשריים לכוכב. במוקד: מייסון גרינווד ממארסיי, לי קאנג אין מפ.ס.ז’ ופראן טורס מברצלונה.

מייסון גרינווד: חלוץ קטלני ששיחק בספרד אך עם עבר מפוקפק

החלוץ האנגלי, ששיחק בעבר במדי מנצ’סטר יונייטד, בעונה טובה עד כה במועדון הצרפתי. גרינווד כבש העונה 15 שערים בליגה בלבד ויכול להתאים לסגנון המשחק הקטלני של התקפת אתלטיקו, במיוחד לאחר ששיחק בעבר בליגה הספרדית.

ב-2023 גרינווד הושאל ממנצ’סטר יונייטד לחטאפה. באותה עונה החלוץ כבש עשרה שערים והוסיף שישה בישולים. אך למרות האיכויות של האנגלי ישנה בעיה, השחקן בן ה-24 היה מעורב בפרשה בה לכאורה הכה את חברתו וכתוצאה מכך עזב את השדים האדומים, דבר אשר אתלטיקו צריכה לקחת בחשבון.

מייסון גרינווד חוגג (IMAGO)

לי קאנג אין: בלי מספרים אך נותן איכויות אחרות

הקשר של פ.ס.ז’ הוא לא שחקן התקפה טהור כמו שני השחקנים האחרים ברשימה, אך הוא יכול להיות הכי דומה לאיכויות שהביא אנטואן גריזמן לאתלטיקו מדריד, גם אם המספרים שלו פחות גבוהים משחקני התקפה קלאסיים.

השחקן מדרום קוריאה אמנם כבש רק שני שערים ובישל שלושה בליגה הצרפתית, אך בשל ריבוי שחקני ההתקפה באתלטיקו (סורלות’, אלברס ולוקמן), יכול להיות שמתאו אלמאן יעדיף קשר עושה משחק, כמו שעשה גריזמן במהלך תרופתו במדריד.

לי קאנג אין (רויטרס)

פראן טורס: עוד חלוץ שיעזוב את ברצונה ויפרח באתלטיקו?

הספרדי החל את העונה מצוין ונראה היה שהוא בדרך הבטוחה לקבל את המקום הקבוע בהרכב ברצלונה במקומו של רוברט לבנדובסקי. אך בתרופה האחרונה ה’כריש’ לא הצליח לתרום כלל עבור הקטאלונים וסופר 12 משחקים רצופים בהם לא היה מעורב בשער.

פראן טורס (IMAGO)

למרות הכושר הירוד, יש סיכוי לא רע בכלל שטורס יתאים לאתלטיקו. הספרדי ידוע בתנועות החכמות שלו, יכול להשתלב נהדר לצד סורלות’ ולתרום בהתקפות המעבר. בנוסף, יש כבר שני חלוצים שעשו את אותו מעבר והביאו לקולצ’ונרוס אליפות עונה לאחר מכן: דויד ויאה ב-2013 ולואיס סוארס ב-2021.

 

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
