חושבת קדימה: מי יחליף את גריזמן באתלטיקו?

אנטואן גריזמן הטיל פצצה. החלוץ הצרפתי הודיע שיעזוב את אתלטיקו מדריד בסוף העונה ויעבור לאורלנדו סיטי מה-MLS. לפי דיווחים בספרד, מתאו אלמאן, המנהל המקצועי של הקולצ’ונרוס, התחיל לחשוב על מחליפים אפשריים לכוכב. במוקד: מייסון גרינווד ממארסיי, לי קאנג אין מפ.ס.ז’ ופראן טורס מברצלונה.

מייסון גרינווד: חלוץ קטלני ששיחק בספרד אך עם עבר מפוקפק

החלוץ האנגלי, ששיחק בעבר במדי מנצ’סטר יונייטד, בעונה טובה עד כה במועדון הצרפתי. גרינווד כבש העונה 15 שערים בליגה בלבד ויכול להתאים לסגנון המשחק הקטלני של התקפת אתלטיקו, במיוחד לאחר ששיחק בעבר בליגה הספרדית.

ב-2023 גרינווד הושאל ממנצ’סטר יונייטד לחטאפה. באותה עונה החלוץ כבש עשרה שערים והוסיף שישה בישולים. אך למרות האיכויות של האנגלי ישנה בעיה, השחקן בן ה-24 היה מעורב בפרשה בה לכאורה הכה את חברתו וכתוצאה מכך עזב את השדים האדומים, דבר אשר אתלטיקו צריכה לקחת בחשבון.

לי קאנג אין: בלי מספרים אך נותן איכויות אחרות

הקשר של פ.ס.ז’ הוא לא שחקן התקפה טהור כמו שני השחקנים האחרים ברשימה, אך הוא יכול להיות הכי דומה לאיכויות שהביא אנטואן גריזמן לאתלטיקו מדריד, גם אם המספרים שלו פחות גבוהים משחקני התקפה קלאסיים.

השחקן מדרום קוריאה אמנם כבש רק שני שערים ובישל שלושה בליגה הצרפתית, אך בשל ריבוי שחקני ההתקפה באתלטיקו (סורלות’, אלברס ולוקמן), יכול להיות שמתאו אלמאן יעדיף קשר עושה משחק, כמו שעשה גריזמן במהלך תרופתו במדריד.

פראן טורס: עוד חלוץ שיעזוב את ברצונה ויפרח באתלטיקו?

הספרדי החל את העונה מצוין ונראה היה שהוא בדרך הבטוחה לקבל את המקום הקבוע בהרכב ברצלונה במקומו של רוברט לבנדובסקי. אך בתרופה האחרונה ה’כריש’ לא הצליח לתרום כלל עבור הקטאלונים וסופר 12 משחקים רצופים בהם לא היה מעורב בשער.

למרות הכושר הירוד, יש סיכוי לא רע בכלל שטורס יתאים לאתלטיקו. הספרדי ידוע בתנועות החכמות שלו, יכול להשתלב נהדר לצד סורלות’ ולתרום בהתקפות המעבר. בנוסף, יש כבר שני חלוצים שעשו את אותו מעבר והביאו לקולצ’ונרוס אליפות עונה לאחר מכן: דויד ויאה ב-2013 ולואיס סוארס ב-2021.