דקה 14: הפועל עפולה - בני יהודה 0:0

ביום שלישי הכדורגל הישראלי סוף סוף חזר, כשקיבלנו משחקי השלמה בליגה הלאומית אבל בשעה זו היא ממשיכה, עם פתיחת המחזור ה-26 בליגה השנייה בטיבה. במוקד, בני יהודה יוצאת למשחק חוץ נגד הפועל עפולה כשבמקביל, קרב תחתית בין הפועל נוף הגליל למכבי יפו.

הפועל עפולה – בני יהודה 0:0

האוהדים בשכונת התקווה נרגשים, הקבוצה שלהם סוף סוף חוזרת לעניינים. הזהובים התחילו את העונה רע מאוד אבל חוו התאוששות, גם בליגה וגם בגביע, שם הם אף יתמודדו בחצי הגמר מול הפועל באר שבע. מהצד השני, הצפוניים נמצאים 3 נקודות מתחתיהם ועדיין בונים על ניסיון להיכנס לפלייאוף העלייה.

הפועל נוף הגליל – מכבי יפו 0:0

כאן כבר יש לנו קרב תחתית רותח, בין שתי קבוצות שנמצאות עם אותו מספר נקודות בדיוק – 27. מצד אחד, הקבוצה הצפונית יצאה לפגרה במומנטום לא רע עם שלושה משחקים ללא הפסד, כולל ניצחון במחזור האחרון על הפועל עכו. מהצד השני, גם היפואים היו בסדר גמור, כשהם ספרו ארבעה משחקים ללא הפסד, אך שלושה מהם היו תוצאות תיקו.