יום שישי, 27.03.2026 שעה 15:14
5126-5625מכבי פ"ת1
4328-3825מכבי הרצליה2
4027-3625הפועל ראשל"צ3
3728-3625הפועל ר"ג4
3528-3225מ.ס קריית ים5
3536-3625הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3330-2725הפועל כפ"ס8
3332-2625הפועל רעננה9
3142-2825הפועל עפולה10
3032-3125מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2430-2525הפועל חדרה16

דקה 14: הפועל עפולה - בני יהודה 0:0

ליגה לאומית, מחזור 26: ממשיכים עם חזרת הכדורגל הישראלי, והפעם הזהובים פוגשים את הצפוניים במלחמה על הפלייאוף. במקביל: נוף הגליל - יפו 0:0

שגיא דרור (אופיר מגדל)
שגיא דרור (אופיר מגדל)

ביום שלישי הכדורגל הישראלי סוף סוף חזר, כשקיבלנו משחקי השלמה בליגה הלאומית אבל בשעה זו היא ממשיכה, עם פתיחת המחזור ה-26 בליגה השנייה בטיבה. במוקד, בני יהודה יוצאת למשחק חוץ נגד הפועל עפולה כשבמקביל, קרב תחתית בין הפועל נוף הגליל למכבי יפו.

הפועל עפולה – בני יהודה 0:0

האוהדים בשכונת התקווה נרגשים, הקבוצה שלהם סוף סוף חוזרת לעניינים. הזהובים התחילו את העונה רע מאוד אבל חוו התאוששות, גם בליגה וגם בגביע, שם הם אף יתמודדו בחצי הגמר מול הפועל באר שבע. מהצד השני, הצפוניים נמצאים 3 נקודות מתחתיהם ועדיין בונים על ניסיון להיכנס לפלייאוף העלייה.

הפועל נוף הגליל – מכבי יפו 0:0

כאן כבר יש לנו קרב תחתית רותח, בין שתי קבוצות שנמצאות עם אותו מספר נקודות בדיוק – 27. מצד אחד, הקבוצה הצפונית יצאה לפגרה במומנטום לא רע עם שלושה משחקים ללא הפסד, כולל ניצחון במחזור האחרון על הפועל עכו. מהצד השני, גם היפואים היו בסדר גמור, כשהם ספרו ארבעה משחקים ללא הפסד, אך שלושה מהם היו תוצאות תיקו.

