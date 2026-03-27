הפועל ת"א פייבוריטית ב-Winner מול באסקוניה

למרות שבארץ הכדורגל והכדורסל עוד לא חזרו בליגות הבכירות, ברחבי אירופה ממשיכים בכל הכוח. ביורוליג, הפועל תל אביב תשחק נגד באסקוניה בספרד. בכדורגל, שווייץ תפגוש את גרמניה, אנגליה תתמודד נגד אורוגוואי והולנד תארח את נורבגיה במשחקי ידידות לקראת המונדיאל.

באסקוניה – הפועל תל אביב

על פי המומחים, החבורה של דמיטריס איטודיס היא הפייבוריטית עם יחס של פי 1.75 לניצחון ב-6 נקודות הפרש ומעלה, כשהיחס לניצחון של המארחת או ניצחון של האדומים עד חמש נקודות הוא פי 1.85.

הולנד – נורבגיה

המארחת היא הפייבוריטית למשחק הידידות, כאשר היא מקבלת יחס של פי 1.50 לניצחון. מי שמאמין בהפתעה של האורחת יזכה ליחס של פי 3.50, בעוד תוצאת תיקו עם יחס של פי 3.25.

אנגליה – אורוגוואי

האנגלים פייבוריטים מובהקים למשחק עם יחס של פי 1.35 לניצחון. מנגד, ניצחון של האורחת יזכה את המנחשים ביחס של פי 4.90, בעוד שוויון זוכה ליחס של 3.20.

שווייץ – גרמניה

האורחת היא הפייבוריטית למשחק עם יחס של פי 1.85 לניצחון. מנגד, ניצחון של הביתיים זוכה ליחס של פי 2.65. מי שמאמין שלא תהיה הכרעה יזכה ליחס של פי 3 במידה ואכן זה יקרה.