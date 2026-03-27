מחצית: ספרד - סרביה 0:2

פגרת הנבחרות כבר החלה, אבל בשעה זו אנחנו מקבלים ארבעה משחקים מצוינים של נבחרות גדולות. ספרד מארחת את סרביה, אנגליה פוגשת את אורוגוואי, הולנד ונורבגיה אחת מול השנייה במשחק ענק ושוויץ מארחת את גרמניה.

ספרד – סרביה 0:1

יש שיגידו שמי שמשחקת פה היא הפייבוריטית המובהקת להניף גביע עולם שני בתולדותיה, ולא בטוח שהם טועים. הלה רוחה מדורגת ראשונה בדירוג פיפ”א העדכני ומגיעה אחרי טורניר יורו גדול שהסתיים בזכייה. גם הסרבים לא פראיירים ומצפה לנו קרב מסקרן ביותר.

דקה 16, שער! ספרד עלתה ל-0:1: פרמין לופס מצא את אויארסבאל, האחרון בעט טוב וכבש.

מייקל אויארסבאל חוגג (רויטרס)

אנגליה – אורוגוואי 0:0

משחק בין שתי נבחרות גדולותף שכבר זכו במונדיאל בעבר. מצד אחד, הנבחרת עטורת הכוכבים של תומאס טוכל, שהיא אחת הפייבוריטיות הגדולות ביותר להניף את גביע העולם בארצות הברית ומהצד השני, הלוחמים בתכלת שרוצים להצהיר כוונות ולהראות שהם יכולים להגיע רחוק בקיץ.

נוני מדואקה במאבק (רויטרס)

הולנד – נורבגיה 1:1

גם כאן יש לנו שתי נבחרות גדולות, הפעם מאותה היבשת. מצד אחד אנחנו מקבלים את האורנג’, להם אחד הסגלים החזקים ביותר בעולם, שמבחינתם ודעים שגם זכייה בקיץ היא לא מילה גסה ומהצד השני אולי הנבחרת הכי מעניינת לקראת המונדיאל הזה, עם ארלינג הולאנד בחוד.

דונייל מאלן עם הכדור (רויטרס)

דקה 24, שער! נורבגיה עלתה ל-0:1: דיוויד מולר בישל לאנדריאס שיילדרוף את השער הראשון במשחק.

שחקני נורבגיה מאושרים (רויטרס)

דקה 35, שער! הולנד איזנה ל-1:1: וירג׳יל ואן דייק הגיע ראשון לכדור ברחבה ושלח אותו פנימה.

שחקני הולנד (רויטרס)

שוויץ – גרמניה 2:2

כאן ברור כבר מי הפייבוריטים, הלוא הם המנשאפט החזקים, שמגיעים אחרי טורניר יורו ביתי בו הם הראו ניצוצות למה שהם מסוגלים וקמפיין חזק במוקדמות, כך שברור מה הכוונה שלהם לקראת גביע העולם. המארחת מצידה תנסה לתת את הכל כדי להראות שכדאי לספור גם אותה.

דקה 17, שער! שווייץ עלתה ל-0:1: דן אנדוייה מצא את הרשת, גראניט צ׳אקה על הבישול.

שחקני שווייץ חוגגים (רויטרס)

דקה 26, שער! גרמניה איזנה ל-1:1: פלוריאן וירץ הגביה לרחבה, יונתן טה נגח לרשת.

שחקני גרמניה חוגגים (רויטרס)

דקה 41, שער! שווייץ עלתה ל-1:2: בריל אמבולו כבש את השני של השווייצרים שחזרו להוביל.

דקה 45+2, שער! גרמניה איזנה ל-2:2: הקצב הנהדר המשיך עם שער של גנאברי על סף הירידה להפסקה.