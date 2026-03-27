ספרד חגגה 0:3 על סרביה, 3:4 מטורף לגרמניה

לה רוחה נראתה נהדר כשאויארסבאל כבש צמד, מוניוז הוסיף. ווירץ כיכב ב-3:4 של גרמניה על שווייץ, 1:1 לאנגליה ואורוגוואי. 1:2 להולנד על נורבגיה

שחקני ספרד חוגגים (רויטרס)
שחקני ספרד חוגגים (רויטרס)

פגרת הנבחרות כבר החלה, אבל הלילה (שישי) קיבלנו ארבעה משחקים מצוינים של נבחרות גדולות. ספרד גברה 0:3 על סרביה, אנגליה נפרדה ב-1:1 דרמטי נגד אורוגוואי, הולנד השלימה מהפך וניצחה את נורבגיה וגרמניה ניצחה 3:4 את שווייץ במשחק מטורף.

ספרד – סרביה 0:3

אחת הפייבוריטיות המובהקות לזכייה בגביע העולם היא לה רוחה, שהראתה היום כמה פוטנציאל טמון בה. הספרדים לא התקשו וניצחו 0:3 כשמייקל אויארסבאל השלים צמד וויקטור מוניוז הוסיף את השלישי. הסרבים לא הצליחו להיכנס למשחק וינסו את מזלם מול נבחרת בדרג שלהם.

מרקוס יורנטה עם הכדור (רויטרס)מרקוס יורנטה עם הכדור (רויטרס)

דקה 16, שער! ספרד עלתה ל-0:1: פרמין לופס מצא את אויארסבאל, האחרון בעט טוב וכבש.

מייקל אויארסבאל חוגג (רויטרס)מייקל אויארסבאל חוגג (רויטרס)

דקה 43, שער! ספרד עלתה ל-0:2: פאו קובראסי מצא את אויארסבאל שהשלים צמד נהדר.

מיקל אויארסבאל חוגג (רויטרס)מיקל אויארסבאל חוגג (רויטרס)

דקה 72, שער! ספרד עלתה ל-0:3: החגיגה של לה רוחה נמשכה עם שער של ויקטור מוניוז.

שחקני ספרד חוגגים (רויטרס)שחקני ספרד חוגגים (רויטרס)

אנגליה – אורוגוואי 1:1

במשחק בין שתי נבחרות גדולות, שזכו במונדיאל האחרון שלהן לפני יותר מדי שנים, התוצאה הראתה שוויון דרמטי. אחרי 81 דקות ללא שערים, בן ווייט כבש לזכות האנגלים. כשכבר היה נראה שהם בדרך לניצחון, אורוגוואי קיבלה פנדל בתוספת הזמן, אותו תרגם פדריקו ואלוורדה הלוהט לשער וקבע 1:1 בסיום.

נוני מדואקה במאבק (רויטרס)נוני מדואקה במאבק (רויטרס)
דומיניק סולאנקה בפעולה (רויטרס)דומיניק סולאנקה בפעולה (רויטרס)

דקה 81, שער! אנגליה עלתה ל-0:1: בן ווייט מצא את הרשת ופרץ את הסכר עבור האנגלים. 

שחקני אנגליה חוגגים (רויטרס)שחקני אנגליה חוגגים (רויטרס)

דקה 90+4, שער! אורוגוואי איזנה ל-1:1: איזו דרמה. פדריקו ואלוורדה כבש מהנקודה הלבנה בדקה האחרונה של המשחק וקבע שוויון.

הולנד – נורבגיה 1:2

האורנג׳ חולמים להפתיע וללכת עד הסוף בגביע העולם, כשהראו ניצוצות גדולים בניצחון נהדר. הנורבגים היו הראשונים שעלו על הלוח כאשר שיילדרוף כבש בדקה ה-24. ואן דייק וריינדרס, שני כוכבי הפרמייר ליג, השלימו את המהפך וקבעו 1:2 בסיום.

דונייל מאלן עם הכדור (רויטרס)דונייל מאלן עם הכדור (רויטרס)

דקה 24, שער! נורבגיה עלתה ל-0:1: דיוויד מולר בישל לאנדריאס שיילדרוף את השער הראשון במשחק.

שחקני נורבגיה מאושרים (רויטרס)שחקני נורבגיה מאושרים (רויטרס)

דקה 35, שער! הולנד איזנה ל-1:1: וירג׳יל ואן דייק הגיע ראשון לכדור ברחבה ושלח אותו פנימה.

שחקני הולנד (רויטרס)שחקני הולנד (רויטרס)

דקה 51, שער! הולנד עלתה ל-1:2: טייאני ריינדרס כבש והשלים את המהפך של האורנג׳.

שחקני הולנד מאושרים (רויטרס)שחקני הולנד מאושרים (רויטרס)

שוויץ – גרמניה 4:3

במשחק אדיר ורב מהפכים, הגרמנים לבסוף יצאו עם ידם על העליונה והשאירו טעם של עוד. שוויץ כבשה ראשונה משער של אנדוייה, ג׳ונתן טה איזן, אך אמבולו כבש והחזיר שוב את היתרון לאדומים. לפני הירידה למחצית ווירץ השלים בישול שני וגנאברי כבש. בדקה ה-61 ווירץ המשיך לככב כשהוסיף שער והשלים מהפך. ג׳ול מונטיירו איזן ל-3:3 אדיר בדקה ה-79, אך פלוריאן ווירץ השלים גם צמד שערים וחתם ב-3:4 ענק.

דקה 17, שער! שווייץ עלתה ל-0:1: דן אנדוייה מצא את הרשת, גראניט צ׳אקה על הבישול.

שחקני שווייץ חוגגים (רויטרס)שחקני שווייץ חוגגים (רויטרס)

דקה 26, שער! גרמניה איזנה ל-1:1: פלוריאן וירץ הגביה לרחבה, יונתן טה נגח לרשת.

שחקני גרמניה חוגגים (רויטרס)שחקני גרמניה חוגגים (רויטרס)

דקה 41, שער! שווייץ עלתה ל-1:2: בריל אמבולו כבש את השני של השווייצרים שחזרו להוביל. 

דקה 45+2, שער! גרמניה איזנה ל-2:2: הקצב הנהדר המשיך עם שער של גנאברי על סף הירידה להפסקה.

שחקני גרמניה חוגגים (רויטרס)שחקני גרמניה חוגגים (רויטרס)

דקה 61, שער! גרמניה עלתה ל-2:3: ווירץ הוסיף גם שער לצמד הבישולים שלו והשלים את המהפך של המאנשאפט.

שחקני גרמניה מאושרים (רויטרס)שחקני גרמניה מאושרים (רויטרס)

דקה 79, שער! שווייץ איזנה ל-3:3: איזה משחק מטורף. ג׳ול מונטיירו כבש והחזיר את השווייצרים למשחק.

דקה 85, שער! גרמניה עלתה ל-3:4: הטירוף נמשך! פלוריאן ווירץ השלים צמד נהדר של כיבושים ובישולים.

/* LAST / NEXT ROUNDs */