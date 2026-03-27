ספרד חגגה 0:3 על סרביה, 3:4 מטורף לגרמניה

פגרת הנבחרות כבר החלה, אבל הלילה (שישי) קיבלנו ארבעה משחקים מצוינים של נבחרות גדולות. ספרד גברה 0:3 על סרביה, אנגליה נפרדה ב-1:1 דרמטי נגד אורוגוואי, הולנד השלימה מהפך וניצחה את נורבגיה וגרמניה ניצחה 3:4 את שווייץ במשחק מטורף.

ספרד – סרביה 0:3

אחת הפייבוריטיות המובהקות לזכייה בגביע העולם היא לה רוחה, שהראתה היום כמה פוטנציאל טמון בה. הספרדים לא התקשו וניצחו 0:3 כשמייקל אויארסבאל השלים צמד וויקטור מוניוז הוסיף את השלישי. הסרבים לא הצליחו להיכנס למשחק וינסו את מזלם מול נבחרת בדרג שלהם.

דקה 16, שער! ספרד עלתה ל-0:1: פרמין לופס מצא את אויארסבאל, האחרון בעט טוב וכבש.

דקה 43, שער! ספרד עלתה ל-0:2: פאו קובראסי מצא את אויארסבאל שהשלים צמד נהדר.

דקה 72, שער! ספרד עלתה ל-0:3: החגיגה של לה רוחה נמשכה עם שער של ויקטור מוניוז.

אנגליה – אורוגוואי 1:1

במשחק בין שתי נבחרות גדולות, שזכו במונדיאל האחרון שלהן לפני יותר מדי שנים, התוצאה הראתה שוויון דרמטי. אחרי 81 דקות ללא שערים, בן ווייט כבש לזכות האנגלים. כשכבר היה נראה שהם בדרך לניצחון, אורוגוואי קיבלה פנדל בתוספת הזמן, אותו תרגם פדריקו ואלוורדה הלוהט לשער וקבע 1:1 בסיום.

דקה 81, שער! אנגליה עלתה ל-0:1: בן ווייט מצא את הרשת ופרץ את הסכר עבור האנגלים.

דקה 90+4, שער! אורוגוואי איזנה ל-1:1: איזו דרמה. פדריקו ואלוורדה כבש מהנקודה הלבנה בדקה האחרונה של המשחק וקבע שוויון.

הולנד – נורבגיה 1:2

האורנג׳ חולמים להפתיע וללכת עד הסוף בגביע העולם, כשהראו ניצוצות גדולים בניצחון נהדר. הנורבגים היו הראשונים שעלו על הלוח כאשר שיילדרוף כבש בדקה ה-24. ואן דייק וריינדרס, שני כוכבי הפרמייר ליג, השלימו את המהפך וקבעו 1:2 בסיום.

דקה 24, שער! נורבגיה עלתה ל-0:1: דיוויד מולר בישל לאנדריאס שיילדרוף את השער הראשון במשחק.

דקה 35, שער! הולנד איזנה ל-1:1: וירג׳יל ואן דייק הגיע ראשון לכדור ברחבה ושלח אותו פנימה.

דקה 51, שער! הולנד עלתה ל-1:2: טייאני ריינדרס כבש והשלים את המהפך של האורנג׳.

שוויץ – גרמניה 4:3

במשחק אדיר ורב מהפכים, הגרמנים לבסוף יצאו עם ידם על העליונה והשאירו טעם של עוד. שוויץ כבשה ראשונה משער של אנדוייה, ג׳ונתן טה איזן, אך אמבולו כבש והחזיר שוב את היתרון לאדומים. לפני הירידה למחצית ווירץ השלים בישול שני וגנאברי כבש. בדקה ה-61 ווירץ המשיך לככב כשהוסיף שער והשלים מהפך. ג׳ול מונטיירו איזן ל-3:3 אדיר בדקה ה-79, אך פלוריאן ווירץ השלים גם צמד שערים וחתם ב-3:4 ענק.

דקה 17, שער! שווייץ עלתה ל-0:1: דן אנדוייה מצא את הרשת, גראניט צ׳אקה על הבישול.

דקה 26, שער! גרמניה איזנה ל-1:1: פלוריאן וירץ הגביה לרחבה, יונתן טה נגח לרשת.

דקה 41, שער! שווייץ עלתה ל-1:2: בריל אמבולו כבש את השני של השווייצרים שחזרו להוביל.

דקה 45+2, שער! גרמניה איזנה ל-2:2: הקצב הנהדר המשיך עם שער של גנאברי על סף הירידה להפסקה.

דקה 61, שער! גרמניה עלתה ל-2:3: ווירץ הוסיף גם שער לצמד הבישולים שלו והשלים את המהפך של המאנשאפט.

דקה 79, שער! שווייץ איזנה ל-3:3: איזה משחק מטורף. ג׳ול מונטיירו כבש והחזיר את השווייצרים למשחק.

דקה 85, שער! גרמניה עלתה ל-3:4: הטירוף נמשך! פלוריאן ווירץ השלים צמד נהדר של כיבושים ובישולים.