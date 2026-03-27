הפלייאוף בסכנה: הפועל ת"א נכנעה לבאסקוניה

הפועל תל אביב ממשיכה במסע להבטחת המקום בשלב הפלייאוף ביורוליג. האדומים מתארחים בשעה זו אצל באסקוניה מהתחתית על מנת להתאושש מההפסד לריאל מדריד, לחזור למסלול הניצחונות ולהתקבע בשישייה הראשונה כדי להבטיח עונה נוספת במפעל. המפגש נערך מאחורי דלתיים סגורות.

חניכיו של דמיטריס איטודיס מגיעים למשחק השני בספרד השבוע לאחר שנראו לא טוב נגד ריאל מדריד ונכנעו 92:83, הפסד שקטע רצף של ארבעה ניצחונות במפעל. לאחר המשחק הנוכחי, האדומים יוצאים לרצף משחקים קשה במיוחד, כך שניצחון היום הוא קריטי עבורם.

מנגד, המארחת נמצאת במקום ה-19 בטבלה ואיבדה מזמן את הסיכוי להמשיך את העונה האירופית שלה. לעומת זאת, אין ספק שהספרדים יעשו הכל על מנת לנצח את האדומים מתל אביב ולקטוע רצף של שמונה הפסדים ברציפות במפעל היוקרתי.

בסיבוב הראשון, הפועל תל אביב הביסה את באסקוניה במשחק ‘ביתי’ בסופיה עם 89:114, המשחק ההתקפי הכי טוב של הקבוצה העונה ביורוליג. אלייז’ה בראיינט הוביל את האדומים עם 24 נקודות, כאשר אנטוניו בלייקני וכריס ג’ונס הוסיפו 15 נקודות כל אחד.

רבע ראשון: 28:31 להפועל תל אביב

חמישיית באסקוניה: טרנט פורסט, ממאדי דיאקיטה, ראפה ויאר, גיטיס רדזביצ'יוס ורודיאונס קורוקס.

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם , איש ויינרייט ודן אוטורו.

קצב גבוה בפתיחת המשחק, כאשר כל קבוצה קלעה בהתקפותיה הראשונות והתוצאה עמדה על 6:6 לאחר כשתי דקות. הקצב המשיך כשבראיינט בלט בצד אחד ודיאקיטה בצד שני. הגארד של הפועל המשיך להיות דומיננטי, ולפסק זמן ירדו הקבוצות ביתרון של 11:16 לזכות האורחים. שלשה נוספת של האורחים צימקה לשתיים בלבד, וממול בראיינט עלה לדאבל פיגרס בטור הנקודות והיה ה-איש של הקבוצה הישראלית ברבע הפתיחה.

השלשות של הבאסקים המשיכו להיכנס, ובאמצעות כך הם נשארו קרובים קרובים עם שוויון 22:22, אך מי ששבר אותו היה כמובן בראיינט. הגארד היה ברבע מדהים, כאשר היה מדויק ב-100% בכל הזריקות שלקח וסיים עם 19 נק’, כמות של משחק שלם. באסקנויה מנגד לא ויתרה ונשארה צמודה, ולהפסקה בין הרבעים ירדו הקבוצות בתוצאה 28:31 לזכות הפועל.

רבע שני: 64:67 לבאסקוניה

הספרדים פתחו טוב את הרבע השני ולקחו את ההובלה, אך ג’ונתן מוטלי שמר את איטודיס וחניכיו בעניינים ואף הפך את התוצאה. הקליעות מחוץ לקשת המשיכו להגיע אצל באסקוניה, במה שהעלה אותם ליתרון 39:44 וגרר פסק זמן מהמאמן היווני של האורחת. בראיינט עבר את רף 20 הנקודות וצימק לשתיים בלבד את ההפרש, אך הספרדים המשיכו להעניש ועלו ל-50 נק’ לאחר 15 דקות בלבד.

כריס ג’ונס השלים מהלך של ארבע נקודות כדי להפוך את התוצאה ולהחזיר את ההובלה לאורחים. הקצב ההתקפי פשוט היה מעבר לכל דמיון, כאשר שתי הקבוצות חצו את רף 30 הנקודות. מרקיז נוואל תפר שלשה לקראת סיום הרבע כדי לקבוע תוצאת מחצית מופרכת, 64:67 למארחים.

רבע שלישי: 81:92 לבאסקוניה

אוטורו ומיציץ’ הפעו את התוצאה עם פתיחת החצי השני, אך הספרדים חזרו עם שתי שלשות והמטוטלת המשיכה לנוע מצד לצד כהלכה, כאשר הקבוצות היו צמודות כשגם בראיינט נכנס לעניניים, כשהעלה את קבוצתו ליתרון 77:78. מאז, הפועל אפשרה ליריבתה לרוץ 0:10 במה שגרם לה לעלות ליתרון של 9 נקודות ולאיטודיס לקחת פסק זמן. הספרדים המשיכו לרוץ, ושלשה של קובי סימונס קבעה 81:92 בירידה אל הרבע המכריע.

רבע רביעי: 109:118 לבאסקוניה

חניכיו של איטודיס צימקו לחד ספרתי בתחילת הרבע, ושלשות של אנטוניו בלייקני ומיציץ’ צימקו לחמש בלבד, אך ההגנה של הפועל אפשרה לבאסקוניה לקלוע חמש רצופות כדי לחזור ליתרון 10. משם, ולמרות יכולת טובה של בלייקני, הקבוצה הביתית שמרה על ההובלה והנחילה לאיטודיס הפסד שני ברציפות במפעל, 118:109.