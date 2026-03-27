אנצ'לוטי: "ויני וראפיניה נראו טוב, לא מודאג"

המונדיאל ממשיך להתקרב אלינו בצעדי ענק והנבחרות ניצלו את הפגרה האחרונה לפני הקיץ על מנת לעשות הכנות אחרונות לפני תחילת התחרות. מפגש מסקרן במיוחד, שעשוי להיות גם בשלבים המכריעים של האליפות, התרחש אתמול (חמישי) כאשר ברזיל הפסידה 2:1 לצרפת.

בסיום המשחק התראיין מאמן הסלסאו, קרלו אנצ’לוטי, והתייחס לבצורת הכיבושים בנבחרת של שני כוכביו, ויניסיוס וראפיניה: “הם עשו עבודה טובה, לא רואה הבדל בביצועים שלהם בנבחרת לעומת הקבוצות. רפיניה עשה תנועות טובות ללא כדור ו- ויניסיוס תמיד מסוכן, אני לא מודאג".

לאחר מכן התייחס אנצ’לוטי לקריאות הקהל לקראת סיום המשחק לניימאר, שנגרע מהסגל של ברזיל: “אנחנו צריכים לדבר על אלה שהיו כאן, ששיחקו, נתנו את הכל, עמדו מול המצב ועבדו קשה, יש לנו תחרות גדולה ואני מרוצה”.

חומרת הפציעה של ראפיניה ומה אמר קאסמירו על ניימאר

בסיום האיטלקי דיבר על פציעתו של כוכב ברצלונה, שירד כבר במחצית מהדשא בשל כאבים: “ראפיניה שיחק מאוד טוב, אך לאחר מכן הייתה לו בעיה בסוף המחצית הראשונה ונאלצנו להחליפו, השריר הפריע לו מעט ואני חושב שהם יעריכו את החומרה מחר”.

בסיום המשחק התראיין גם הקשר הוותיק קאסמירו והתייחס לאי זימונו של ניימאר: “ניימאר חיוני לנבחרת, מבחינתי הוא בטופ 3 של הדור הזה עם מסי ורונאלדו. עם זאת, אני מכבד את החלטות המאמן. אני חבר טוב של ניימאר אבל לא תלוי בי אם הוא יגיע למונדיאל או לא”.