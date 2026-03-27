יום שישי, 27.03.2026 שעה 10:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

4 זרים של ריינה חוששים לחזור, רק 3 בארץ

בקבוצה הצפונית נמצאים במצב לא פשוט לקראת חידוש הליגה בסוף השבוע הבא מול הפועל ירושלים, כשהם לא יכולים להבטיח שכל השחקנים הלא ישראלים יחזרו

שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
במכבי בני ריינה נמצאים במצב לא פשוט לקראת חידוש משחקי הליגה בסוף השבוע הבא, כאשר הקבוצה תארח באצטדיון "בראל" למשחק קריטי את הלפני האחרונה בטבלה, הפועל ירושלים. מעבר לעובדה שהמארחת סוחבת על גבה את כל הליגה עם סיכויי הישרדות נמוכים ביותר, בקבוצה לא יכולים להבטיח לרגע אחד שכל הזרים, שחלקם הגדול עזבו את הארץ וטרם חזרו, יעמו לרשותו של המאמן ליאור ראובן.

נכון לעכשיו, מתוך שבעת הזרים של הקבוצה, רק שלושה מהם נמצאים בארץ – החלוץ ויטאלי דמשקאן, הקשר כריסט טייהי ושחקן הכנף וירג’יל פינסון. שאר הזרים: אנטוניו ספר, זה טורבו, מילאדין סטבנוביץ' ועמנואל בנדה עדיין לא מראים סימנים של רצון לחזור לישראל בזמן המלחמה, מה שעשוי להציב את ריינה בעמדה מקצועית לא פשוטה בכלל. "כרגע הם מפחדים לחזור, נצטרך עוד קצת סבלנות והתמונה תתבהר יותר”, אמרו במועדון.

“הם מפחדים וזה טבעי. גם אם נשחק בסגל חסר לא נרים ידיים לרגע, בטח בתקופתו של ליאור ראובן, שמוכיח שמדובר באיש עבודה שמאמין מאוד בכך שדרך עבודה קשה עוד ניתן יהיה להישאר בליגה", הוסיפו בקבוצה הצפונית.

ליאור ראובן. יקבל את כל הזרים? (חגליאור ראובן. יקבל את כל הזרים? (חג'אג' רחאל)

המשך ההכנה

עד כה, בשני משחקי הכנה בהן הקבוצה פגשה קבוצות מהליגה הלאומית – הפועל נוף הגליל (2:4) והפועל עפולה (1:3), היא ניצחה תוך כדורגל טוב שהציגה, אבל גם בריינה מודעים לכך שליגת העל זה אופרה אחרת לגמרי. היום (שישי) הקבוצה תשחק מול יריבה מהליגה, עירוני טבריה.

