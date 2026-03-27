"בחיים לא היה מישהו שהביא כמות קהל כזאת"

אהבת השם גורדון הטריף מדינה שלמה עם ניצחון על יריב טורקי, ועכשיו תורם של האחים ממשפחת גורדון להוכיח גם הם למה הם מסוגלים. הבוקר (שישי) היה זה הזמן של כיבדיה משאלתי גורדון.

כיבדי נלחם מול אלכסיס ראמוס הפרואני באירוע FFC 102 שנערך בלימה, פרו, וניצח כבר בסיבוב הראשון עם נוקאאוט מדהים לאחר פחות מדקה. הקהל היה בטירוף מוחלט, ועל אדמת פרו, מול יריב פרואני, זה היה נשמע היה כאילו אנחנו באולם בירושלים. הקהל שר אנחנו מאמינים בני מאמינים, וכיבדי צעק: “עם ישראל חי!”.

כיבדי גורדון מאושר (FFC 102)

כיבדי גורדון עם נוקאאוט תוך 45 שניות!

כיבדי הוסיף: “האם אי פעם היה לכם מישהו זר שהביא כמות כזאת של קהל לאצטדיון? בחיים לא. ראמוס, תודה רבה”. ובעברית: “העם שלנו עובר תקופה קשה, תהיו חזקים כולם”. כיבדי צעק לקהל: “אל אל”, והישראלים, שהיו בטירוף, ענו לו: “ישראל!”.