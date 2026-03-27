חלום הפלייאין בחיים: מה נותר לכל קבוצה במאבק

מכבי תל אביב רשמה שבוע כפול מטורף מבחינתה, כשניצחה את פנרבחצ’ה ודובאי והשאירה את חלום הפלייאין בחיים. הערב (שישי) שבוע המשחקים הכפול של היורוליג יינעל, כשלא פחות מחמש קבוצות מחזיקות במאזן של 19 ניצחונות אל מול 14 הפסדים וכולן משחקות הערב. הבעיה של הצהובים, שעלו על הגל, היא שכולן ניצחו את משחקיהן האחרונים אך ההמשך? לומר שהוא פיקנטי לכל הפחות יעשה לעונת היורוליג הזו עוול.

רק דבר אחד בטוח מבחינתה של מכבי תל אביב והוא שיריבתה העירונית, הפועל תל אביב תרצה לעצור אותה ולמנוע ממנה בכל מחיר במחזור ההשלמה את החזרה לעניינים ואולי את הכניסה לעשירייה הראשונה. ז'לגיריס קובנה, מונאקו, פנאתינייקוס, הכוכב האדום בלגרד וברצלונה הן הקבוצות שצוינו בפתיחת הפסקה והחדשות הטובות מבחינתם של הצהובים היא שעדין נותרו להן משחקים בתוך העשירייה הראשונה.

6. ז'לגיריס קובנה (מאזן 14:19)

משחקים שנותרו מול מקומות 6-10: 1

עוד מוקדם יחסית כדי להוציא מחשבונים כי חמישה משחקים עבור כל יריבה מביאים איתם כמות תרחישים לא מבוטלת. ז'לגיריס קובנה תפגוש הערב את אלופת אירופה המכהנת, פנרבחצ'ה, בטורקיה. לאחר מכן, היא תארח את ברצלונה, כאשר עודד קטש וחניכיו ירצו שהקבוצה הקטלונית תהיה רחוקה מהם ככל האפשר, כך שניצחון של הבלאוגרנה על הנייר יעשה טוב למכבי תל אביב או לעומת זאת התרסקות גדולה של ברצלונה בחמשת המחזורים הבאים. שלושת המשחקים הבאים של הליטאים הם נגד דובאי (בית), פרטיזן (חוץ) ומשחק בית אחרון נגד פאריס.

הירוקים בשוברי שוויון ראש בראש: בעמדת נחיתות מול מכבי תל אביב לה הפסידו פעמיים, ביתרון מול מונאקו אותה הם ניצחו פעמיים, בעמדת נחיתות מול פנאתינייקוס לה הפסידו פעמיים. ביתרון הפרשי סלים על הכוכב האדום בלגרד (23 נקודות), ואת המשחק הקודם מול ברצלונה בפלאו בלאוגרנה הם ניצחו ב-15 הפרש.

7. מונאק (מאזן 14:19)

משחקים שנותרו מול מקומות 6-10: 2

מצבה של הקבוצה מהנסיכות נראה היה מסובך מאין כמותו, רק שבמחזורים האחרונים, דווקא לאחר שוואסיליס ספאנוליס, המאמן המוערך התפטר וכשהם ללא ניקולה מירוטיץ' ומייק ג'יימס שנפצעו, הקבוצה חזרה למסלול הניצחונות, כאשר השניים גם צפויים לחזור בקרוב. לוח המשחקים של הצרפתים כולל משחק חוץ הערב מול פנאתינייקוס באואקה, האולם שיארח את הפיינל פור, בשבוע הבא משחק חוץ בדובאי ואז משחק בית מול וילרבאן, משחק בית מול ברצלונה ולקינוח – במחזור האחרון, משחק ביתי נגד הפועל תל אביב.

מבחינת שוברי שוויון: הקבוצה מהנסיכות בעמדת נחיתות עצומה מול ז'לגיריס, לה הפסידו פעמיים, כמו גם לכוכב האדום בלגרד. היא בעמדת נחיתות גם מול מכבי תל אביב בהפרשי סלים (5-). את פנאתינייקוס הם ניצחו בסיבוב הקודם בשמונה הפרש ואת ברצלונה הביסו ב-16 בסיבוב הקודם. לוח המשחקים של מונאקו מעט קשה יותר מזה של ז'לגיריס, שכן הוא גם כולל משחק נוסף מול קבוצה מהעשירייה הראשונה – מול הפועל תל אביב.

8. פנאתינייקוס (מאזן 14:19)

משחקים שנותרו מול מקומות 6-10: 2

אם לוח המשחקים של מונאקו מאתגר יותר במעט מזה של הליטאים, אז זה של מארחת הפיינל פור כבר קשה יותר, שכן מעבר ליריבות במקומות 6-10, הוא כולל גם שני משחקים מול שתי קבוצות שמדורגות במקומות 1-5 – ולנסיה והפועל תל אביב. לוח המשחקים של הקבוצה מאתונה כולל משחק ביתי הערב נגד מונאקו, משחק חוץ מול הפועל תל אביב, משחקים מול ברצלונה ו-ולנסיה ומחזור סיום ביתי נגד אנדולו אפס.

מבחינת שוברי שוויון: פאו מחזיקה ביתרון 0:2 על ז'לגיריס. למשחק הערב הם מגיעים כשבסיבוב הקודם הם הפסידו למונאקו בשמונה נקודות, הם בנחיתות מול הכוכב האדום בלגרד בהפרשי סלים (8-), בסיבוב הקודם הם הפסידו בשבע נקודות לברצלונה ומול מכבי תל אביב הם ביתרון בשובר שוויון בהפרשי סלים (10).

9. הכוכב האדום בלגרד (מאזן 14:19)

משחקים שנותרו מול מקומות 6-10: 1

בדומה לז'לגיריס קובנה, גם הכוכב האדום בלגרד תפגוש קבוצה אחת ממקומות 1-5 במחזורים שנותרו, אך הערב תתארח אצל ברצלונה. לאחר מכן, יארחו את הדרבי של בלגרד נגד פרטיזן, ואז שבוע המשחקים הכפול האחרון של העונה יהיה בסימן צרפתי עם משחק ביתי נגד פאריס ואז חוץ מול וילרבאן. לאחר מכן יגיע מחזור סיום מול ריאל מדריד בספרד.

מבחינת שוברי שוויון: הכוכב האדום בנחיתות בהפרשי סלים מול ז'לגיריס קובנה (23-), את מונאקו הם ניצחו פעמיים, מול פנאתינייקוס יש להם יתרון בהפרשי סלים (8), לברצלונה הם הפסידו בסיבוב הקודם ב-10 הפרש ומול מכבי תל אביב יש להם יתרון בהפרשי סלים (6).

10. ברצלונה (מאזן 14:19)

משחקים שנותרו מול מקומות 6-10: 4

החדשות הטובות אולי מבחינתה של מכבי תל אביב הוא שברצלונה הן הקבוצה הכי מסובכת ואולי גם זו שיכולה לסבך הכי הרבה קבוצות ממקומות 6-10 היות והיא תפגוש את כולן. תחילה, הערב היא תארח את הכוכב האדום בלגרד. במחזור הבא היא תצא לקובנה ואז יגיע שבוע משחקים כפול עבור חניכיו של צ'אבי פסקואל נגד פנאתינייקוס (בית) ומול מונאקו בנסיכות. מחזור הסיום של הבלאוגרנה יהיה בבית נגד באיירן מינכן.

מבחינת שוברי שוויון: ברצלונה ניצחה פעמיים את מכבי תל אביב, את פנאתינייקוס הקטלונים ניצחו בסיבוב הקודם בשבע נקודות. לז'לגיריס קובנה הם הפסידו ב-15 הפרש, את הכוכב האדום בלגרד הם ניצחו ב-10 ולמונאקו הם הפסידו ב-16.

10. מכבי תל אביב (מאזן 16:17)

משחקים שנותרו מול מקומות 6-10: 0

מכבי תל אביב עלתה אמש למקום ה-11 והיא רחוקה שני משחקים מהעשירייה הראשונה וכשיש לה משחק חסר, את כמות התרחישים ב-31 המשחקים שנותרו למדורגות במקומות 6-11 היריעה קצרה מלהכיל, אך מתמטית, הסיכוי של הצהובים קיים, היה וינצחו את כל המשחקים שנותרו להם (רק המשחק מול הפועל תל אביב הוא מול יריבה מהעשירייה הראשונה). מחזיקת גביע המדינה תארח בשבוע הבא את אנדולו אפס, לאחר מכן תצא לשבוע משחקים כפול עם משחק חוץ מול באסקוניה ואז מול פאריס ואת העונה הסדירה של היורוליג קבוצתו שלעודד קטש תסיים עם שני משחקי בית – תחילה נגד הפועל תל אביב ואז נגד וירטוס בולוניה.

הנחת היסוד היא שאין משחק קל ביורוליג והצהובים יכולים פוטנציאלית להיות במצב מצוין (על הנייר) היות ולכל אחת מהיריבות יש לפחות משחק אחד מול קבוצת הדירוג הנ"ל, במקרה של פאו ומונאקו שתיים ובמקרה של ברצלונה ארבע, כך שהן יאבדו משחקים בזו אחר זו. עודד קטש וחניכיו מחזיקים ביתרון אך ורק מול ז'לגיריס ומונאקו, כך שהם יעדיפו שהליטאים יהיו מעורבים בכל שובר שוויון אפשרי ושברצלונה לא תהיה באף לא אחד, ומה לגבי האחרות? לשם כך כבר ידרשו מחשבונים. הבעיה היא שמכבי ממש לא תלויה בעצמה, כך שהיא לא באמת יכולה להתחיל לחשוב על הפלייאין, אלא רק כשיריבותיה יתחילו לאבד משחקים, משחקים שהקבוצה מישראל לא יכולה להרשות לעצמה לאבד.