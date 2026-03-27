יום שישי, 27.03.2026 שעה 10:50
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8019-858373דטרויט פיסטונס
68%7670-825572בוסטון סלטיקס
65%8074-852774ניו יורק ניקס
60%8403-864873קליבלנד קאבלירס
56%8522-864373אטלנטה הוקס
55%8247-832873טורונטו ראפטורס
54%8166-823371אורלנדו מג'יק
54%8585-854474פילדלפיה 76'
54%8233-863074שארלוט הורנטס
49%8707-882374מיאמי היט
42%8367-793872מילווקי באקס
42%8779-850873שיקגו בולס
25%8439-780873ברוקלין נטס
24%8737-800871וושינגטון וויזארדס
23%8875-820073אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7875-855673אוקלהומה ת'אנדר
76%7901-848471סן אנטוניו ספרס
63%8717-902675דנבר נאגטס
62%7971-827572יוסטון רוקטס
59%8500-852174לוס אנג'לס לייקרס
59%8523-874074מינסוטה טימברוולבס
56%7969-810972פיניקס סאנס
51%8010-813472לוס אנג'לס קליפרס
50%8478-853474גולדן סטייט ווריורס
49%8656-858374פורטלנד בלייזרס
35%8596-832072ניו אורלינס פליקנס
34%8618-831473דאלאס מאבריקס
30%8761-840073ממפיס גריזליס
29%9137-862373יוטה ג'אז
27%8950-822574סקרמנטו קינגס

דטרויט גברה על ניו אורלינס, הניקס הפסידו

מוליכת המזרח ניצחה 108:129 בזכות משחק טוב של הורטר (22 נקודות). ניו יורק נכנעה 114:103 לשארלוט, 26 לברונסון. 117:121 לאורלנדו על סקרמנטו

ג'יילן דורן עובר (רויטרס)
ג'יילן דורן עובר (רויטרס)

דטרויט פיסטונס – ניו אורלינס פליקנס 108:129

קווין הורטר קלע 22 נקודות ודניס ג'נקינס הוסיף 19, כשהפיסטונס התאוששו מהפסד דרמטי בהארכה לאטלנטה עם ניצחון על הפליקנס. בצד השני, זאיון וויליאמסון הוביל עם 21 נקודות, אך ניו אורלינס רשמה הפסד שלישי ברציפות. סאדיק ביי הוסיף 17, ואף שחקן נוסף לא עבר את רף 13 הנקודות.

שארלוט הורנטס – ניו יורק ניקס 103:114

לאמלו בול הוביל את שארלוט הורנטס עם 22 נקודות, בעוד ברנדון מילר תרם 21 נקודות ו-8 ריבאונדים. מיילס ברידג'ס וקובי וייט הוסיפו 17 נקודות כל אחד, כשהקבוצה חוגגת ניצחון חמישי ברציפות. ג'יילן ברנסון בלט אצל ניו יורק ניקס עם 26 נקודות ו-13 אסיסטים, בעוד אנונובי הוסיף 17 נקודות. ניצחון היה מבטיח לניקס כרטיס לפלייאוף, אך שארלוט שלטה במשחק. 

קון קוניפל מוסר (רויטרס)קון קוניפל מוסר (רויטרס)

אורלנדו מג’יק – סקרמנטו קינגס 117:121

פאולו באנקרו הוביל את המג’יק עם 30 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, בניצחון על סקרמנטו, שעצר רצף של שישה הפסדים. באנקרו רשם משחק שלישי ברציפות עם 30 נקודות ומעלה, והגיע ל-25 משחקים בקריירה עם לפחות 30 נק’, 5 ריב’ ו-5 אס’, שני רק לטרייסי מקריידי במועדון. אורלנדו עלתה למאזן 34:39 והשוותה את מאזנה לשארלוט ומיאמי במאבק על המקום השמיני במזרח. מן העבר השני, דמאר דרוזן בלט עם 33 נקודות ו-11 אסיסטים. סקרמנטו, עם מאזן 55:19, נותרה אחרונה במערב.

פאולו באנקרו (רויטרס)פאולו באנקרו (רויטרס)
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
