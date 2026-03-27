דטרויט גברה על ניו אורלינס, הניקס הפסידו

דטרויט פיסטונס – ניו אורלינס פליקנס 108:129

קווין הורטר קלע 22 נקודות ודניס ג'נקינס הוסיף 19, כשהפיסטונס התאוששו מהפסד דרמטי בהארכה לאטלנטה עם ניצחון על הפליקנס. בצד השני, זאיון וויליאמסון הוביל עם 21 נקודות, אך ניו אורלינס רשמה הפסד שלישי ברציפות. סאדיק ביי הוסיף 17, ואף שחקן נוסף לא עבר את רף 13 הנקודות.

שארלוט הורנטס – ניו יורק ניקס 103:114

לאמלו בול הוביל את שארלוט הורנטס עם 22 נקודות, בעוד ברנדון מילר תרם 21 נקודות ו-8 ריבאונדים. מיילס ברידג'ס וקובי וייט הוסיפו 17 נקודות כל אחד, כשהקבוצה חוגגת ניצחון חמישי ברציפות. ג'יילן ברנסון בלט אצל ניו יורק ניקס עם 26 נקודות ו-13 אסיסטים, בעוד אנונובי הוסיף 17 נקודות. ניצחון היה מבטיח לניקס כרטיס לפלייאוף, אך שארלוט שלטה במשחק.

אורלנדו מג’יק – סקרמנטו קינגס 117:121

פאולו באנקרו הוביל את המג’יק עם 30 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, בניצחון על סקרמנטו, שעצר רצף של שישה הפסדים. באנקרו רשם משחק שלישי ברציפות עם 30 נקודות ומעלה, והגיע ל-25 משחקים בקריירה עם לפחות 30 נק’, 5 ריב’ ו-5 אס’, שני רק לטרייסי מקריידי במועדון. אורלנדו עלתה למאזן 34:39 והשוותה את מאזנה לשארלוט ומיאמי במאבק על המקום השמיני במזרח. מן העבר השני, דמאר דרוזן בלט עם 33 נקודות ו-11 אסיסטים. סקרמנטו, עם מאזן 55:19, נותרה אחרונה במערב.