ניצחון ממונדיאל: 1:2 לבוליביה על שרי וסורינאם

פלייאוף העלייה למונדיאל באירופה נפתח אתמול (חמישי) וסיפק משחקים מסקרנים. הלילה נפתח גם הפלייאוף הבין יבשתי כאשר במשחק הראשון, בוליביה ביצעה מהפך וגברה 1:2 על סורינאם וצ’ירון שרי, במשחק שנערך במונטריי, מקסיקו.

סורינאם, שניסתה להפוך לנבחרת המדורגת הכי נמוך בהיסטוריה שמעפילה למונדיאל, עלתה ליתרון בדקה ה-48 כשלים ואן חלדרן דחק מקרוב לרשת. השער הזה נראה כאילו יספיק לניצחון עבור המושבה ההולנדית לשעבר, המדורגת במקום ה-123 בעולם ומורכבת ברובה משחקנים מהולנד ממוצא סורינאמי, אולם לא כך היה הדבר.

בוליביה, שמנסה להעפיל למונדיאל לראשונה מאז הטורניר שנערך ב-1994 בארצות הברית, החלה לשלוט ככל שהמחצית השנייה התקדמה, וקיבלה הזדמנות לחזור למשחק כאשר מויסס פאניאגואה בן ה-18 השווה ל-1:1 בדקה ה-72.

צ'ירון שרי (רויטרס)

שבע דקות לאחר מכן, השופט האוסטרלי אלירזה פאגאני שרק לפנדל בדקה ה-79 וחלוץ סנטוס, מיגליטו, שלח את הדרום אמריקאים למשחק פלייאוף מכריע על העלייה למונדיאל מול עיראק ביום שלישי, כאשר המנצחת תעפיל לבית ט’ לצד צרפת, נורבגיה וסנגל.