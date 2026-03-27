בוליביה גברה על שרי וסורינאם, ג'מייקה ניצחה

פלייאוף העלייה למונדיאל באירופה נפתח אתמול (חמישי) וסיפק משחקים מסקרנים. הלילה נפתח גם הפלייאוף הבין יבשתי שנערך במקסיקו כאשר במשחק הראשון, בוליביה ביצעה מהפך וגברה 1:2 על סורינאם וצ’ירון שרי. במשחק השני, ג’מייקה ניצחה 0:1 את קלדוניה החדשה של אביעזר ז’נו.

בוליביה – סורינאם 1:2

סורינאם, שניסתה להפוך לנבחרת המדורגת הכי נמוך בהיסטוריה שמעפילה למונדיאל, עלתה ליתרון בדקה ה-48 כשלים ואן חלדרן דחק מקרוב לרשת. השער הזה נראה כאילו יספיק לניצחון עבור המושבה ההולנדית לשעבר, המדורגת במקום ה-123 בעולם ומורכבת ברובה משחקנים מהולנד ממוצא סורינאמי, אולם לא כך היה הדבר.

בוליביה, שמנסה להעפיל למונדיאל לראשונה מאז הטורניר שנערך ב-1994 בארצות הברית, החלה לשלוט ככל שהמחצית השנייה התקדמה, וקיבלה הזדמנות לחזור למשחק כאשר מויסס פאניאגואה בן ה-18 השווה ל-1:1 בדקה ה-72. שבע דקות לאחר מכן, השופט האוסטרלי אלירזה פאגאני שרק לפנדל בדקה ה-79 וחלוץ סנטוס, מיגליטו, שלח את הדרום אמריקאים למשחק פלייאוף מכריע על העלייה למונדיאל מול עיראק ביום שלישי, כאשר המנצחת תעפיל לבית ט’ לצד צרפת, נורבגיה וסנגל.

צ'ירון שרי (רויטרס)

קלדוניה – ג’מייקה 1:0

הקבוצה ממרכז אמריקה הצליחה לגבור על מקדוניה בזכות שער של שחקן רקסהאם, ביילי קאדאמארטרי, בדקה ה-18 של ההתמודדות. אקס בית”ר ירושלים ושחקן הפועל ראשל”צ, אביעזר ז’נו, שיחק 90 דקות בהפסד נבחרתו. ג’מייקה תפגוש את הרפובליקה הדומניקנית של קונגו ביום שלישי בקרב דרמטי על הכרטיס למונדיאל.