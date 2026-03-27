אופוריה במכבי תל אביב: מטורף, מה ראינו כאן?

אושר אצל הצהובים אחרי הניצחון על דובאי: "בכל פעם אומרים 'זה המשחק הכי טוב העונה' ואז מגיע המשחק הבא". מחמאות לשחקנים, סורקין ובריסט מעל כולם

רומן סורקין וג'יילן הורד ( ג'ורג'ה קוסטיץ')
"משחק מטורף", אמרו במכבי תל אביב לאחר הניצחון 100:104 אתמול (חמישי) על דובאי במסגרת המחזור ה-34 של היורוליג בסיומו, ולראשונה העונה, עודד קטש וחניכיו עלו למאזן חיובי של 17 ניצחונות אל מול 16 הפסדים בתחרות הבכירה של אירופה, מאזן ששם אותם במקום ה-11 בטבלה. הרבע הראשון היה סביר מבחינתה של מחזיקת גביע המדינה, אך רבע שני לא טוב ותחילת רבע שלישי לא טובה בכלל הביאו את הצהובים לכדי פיגור של 15 נקודות, שלא עצר את הקבוצה של קטש, שרצתה לשמור על 'הבית', שנמצא הרחק מהבית, כשהראתה אופי עצום.   

"היו לנו את כל הסיבות להפסיד את המשחק אחרי שפיגרנו כבר ב-15, זה משחק שהיה רשום עליו הפסד". הוסיפו בסביבת הקבוצה, וציינו גם את העובדה שנקלעו לפיגור לאחר שכבר הפכו את התוצאה. במועדון דיברו לפני המשחק על הצד ההגנתי מול קבוצה שיש לה המון כלים התקפיים, רק שהשטף ההתקפי לא היה קיים כמעט אצל מכבי תל אביב במחצית הראשונה. 

השחקנים נראו כאילו הניצחון העצום על פנרבחצ'ה רק 48 שעות קודם לכן גבה חתיכת מחיר ובזמן הכי לא מתאים. "לא עשינו עבודה טובה על הגאנרים שלהם, כולם היו במשחק, כולל קאבנגלה", סיפרו במכבי תל אביב, כאשר דיברו על דוויין בייקון, ג'סטין אנדרסון, דזאנן מוסא והרכז מקינלי רייט. אם לא היה די בכך, אצל הצהובים לוני ווקר ממשיך להתקשות לחזור לקצב מאז הפציעה והרי שאין לעודד קטש את הליגה המקומית כדי לנסות ולהחזיר אותו לעניינים.    

במועדון התרגשו מהניצחון: "מה ראינו כאן? בכל פעם אומרים 'זה המשחק הכי טוב העונה', ואז מגיע המשחק הבא". לאחר דקות מאוד לא טובות ברבע השלישי, הגיעה לה ההתעוררות, רומן סורקין, שביצע שתי עבירות ברבע הראשון הצליח להיכנס לעניינים במחצית השנייה, ג'ימי קלארק היה עם מחצית שנייה נהדרת ואושיי בריסט? "ענק עם תצוגת תכלית בשני צידי המגרש והרבה מאוד חוכמה". המחמאות הלכו גם לזאק הנקינס ולוויל ריימן, זאת כאשר תמיר בלאט המשיך להראות דברים טובים במשחק אותו הוא סיים אמנם רק עם ארבע נקודות, אך גם עם חמישה אסיסטים וללא איבודי כדור.  

משחק ההקרבה של רומן סורקין השאיר לצהובים הזדמנות אחרונה להשוות את המשחק ומי אם לא אושיי בריסט, מי שניצח את המשחק הקודם מול דובאי, דאג להשוות את המשחק בערב ששווה ניצחון כפול לעודד קטש וחניכיו, שניצחו פעמיים את דובאי שכזכור הייתה ליריבה ישירה של הצהובים על הכניסה לפלייאין. "העיקר שניצחנו, כל ניצחון הוא אוויר לנשימה" סיכמו אצל מחזיקת הגביע, שם שוב מצאו את עצמם תוהים מדוע ג'ף דאוטין לא שותף. השחקנים זכו למחמאות על האופי הענק ועל כך שהראו כשהם כמובן נשארים חזק במאבק על הכניסה לעשירייה הראשונה וסיימו שבוע משחקים כפול עם שני ניצחונות מרשימים על אלופת אירופה המכהנת, פנרבחצ’ה בשלישי, ואמש על דובאי. 

