2 נקודות לעומר מאייר, פרדו עלתה לרבע הגמר

טורניר המכללות ‘מרץ המשוגע’ המשיך הלילה בשלב ה’סוויט 16’, עם עומר מאייר (2 נקודות, 1/5 מהשדה, 0/2 מהקו, 3 ריבאונדים) ופרדו שפגשו כפייבוריטים וניצחו 77:79 את מכללת טקסס, שמדורגת 11 בטורניר לעומת פרדו, שמדורגת במקום השני. בשלב הבא פרדו תפגוש את אריזונה.

במחצית הראשונה, החברים של מאייר נקלעו לבעיה בעיקר בגזרת הגארדים שלא ממש הצליחו להיכנס למשחק, מנגד, טראמון מארק היה נהדר אצל טקסס ושמר אותה במשחק. מי שהחזיק את פרדו בעניינים היה שחקן הפנים, טרי קופמן ראן שהיה נהדר והוביל את פרדו ל-35:39 אחרי 20 דקות של כדורסל.

מאייר עלה ל-7 דקות במחצית הראשונה וקלע את הסל היחיד שלו במשחק. במחצית השנייה, השחקן הכי משמעותי של טקסס, דיילן סווין, נכנס לעניינים, ויחד עם מארק, שסובב את הקרסול אבל חזר מהר לפרקט, טקסס לא נשברה והמשיכה להיות צמודה מאוד לפרדו.

מאייר עלה במחצית השנייה ל-3 דקות, ולא קלע. פרדו הלכה עם בריידן סמית’ שהמשיך להפעיל את אוסקר קלאף וקופמן רן בצבע. דקה לסיום, צ’נדל וויבר קלע סל לטקסס כשקבע 72:73 באותה הנקודה, מי אם לא בריידן סמית’ הוריד שעון וקלע סל עצום בדרך ל-72:75.

וולקוטייטיס, הסנטר הליטאי של טקסס נשלח לקו, קלע את שתי הזריקות. קוקס מהצד השני קלע את שתי הזריקות מהקו. דיילן סוויד לקח את המשחק על עצמו, סחט עבירה וקלע, השלים מהלך של 3 נקודות וקבע 77:77 כשעל השעון נותרו 11 שניות. בריידן סמית’ הלך לסל, החטיא וקופמן רן תיקן ושלח את פרדו לשלב הבא.

17 לשארפ, יוסטון הודחה מול אילינוי

ישראלי נוסף ששיחק הלילה הוא עמנואל שארפ, שקלע 17 נקודות והוסיף 2 ריבאונדים, אסיסט וחטיפה בהפסד 65:55 של המכללה שלו, יוסטון, לאילינוי. מבחינתו של שארפ, הוא סיים הלילה את קריירת המכללות שלו וכעת הפנים שלו לדראפט ה-NBA.