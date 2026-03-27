איטליה מול בוסניה בגמר, דנמרק נגד צ'כיה

מ-16 נותרו שמונה בלבד, שנאבקות על ארבעת הכרטיסים האירופיים האחרונים שנותרו למונדיאל, אחרי שאמש (חמישי), שוחקו שמונה משחקים במסגרת חצי גמר פלייאוף מוקדמות גביע העולם, כשבשלישי הקרוב ייקבע מי יהיו הארבע שיבטיחו את המקומות האחרונים מהיבשת. ONE עושים לכם סדר.

מה קרה בחצי?

נתחיל מאיטליה, אולי הנבחרת הבכירה והמעוטרת מבין ה-16, הצליחה לגבור 0:2 על צפון אירלנד ותפגוש בגמר על כרטיס אחד את בוסניה והרצגובינה. הבוסנים הצליחו לסחוט שוויון מווילס בדקה ה-86 מרגלי אדין דזקו, ולאחר דו קרב פנדלים בו היו בפיגור, הצליחו לבסוף לנצח 2:4 ולארח את המשחק מול האזורי.

במשחק המוקדם, טורקיה גברה 0:1 על רומניה ותצא למשחק חוץ נגד קוסובו, שסיפקה את המשחק המהנה ביותר אחרי שניצחה 3:4 את סלובקיה ונמצאת במרחק ניצחון אחד מההעפלה היסטורית לגביע העולם, כשהיא משחקת כדורגל באופן רשמי מ-2014. 12 שנים בלבד.

סנדרו טונאלי רץ לחגוג (רויטרס)

דנמרק, שסבלה ממפח נפש עצום במחזור האחרון כשהפסידה לסקוטלנד פעמיים: על המגרש וגם על הכרטיס למונדיאל, לא התבלבלה הפעם והביסה 0:4 את צפון מקדוניה, כשבשלב הבא הצטרפה אליה צ’כיה, ששרדה גם כן פנדלים נגד אירלנד אחרי 2:2 בתום 120 דקות.

את שמונת המפגשים סוגרות שבדיה, שהתאפסה על עצמה בזמן וניצחה 1:3 את אוקראינה בספרד בזכות הופעה אדירה של ויקטור גיוקרש שכיכב עם שלושער. בשלב הבא ימתין חלוץ גדול נוסף, רוברט לבנדובסקי ופולין, שעשו מהפך וניצחו 1:2 את אלבניה.

שחקני דנמרק חוגגים (IMAGO)

המפגשים בגמר:

כאמור, כשנותרו שמונה קבוצות בלבד, המתח גובר, כשבכל מפגש אחת תצא מאושרת, והשנייה מן הסתם מאוכזבת. בעוד ארבעה ימים כל המפגשים יחלו באותה שעה לחגיגת כדורגל אירופית נוספת ואחרונה לפני הטורניר הגדול שיתחיל ביוני.

בוסניה והרצגובינה – איטליה

צ’כיה – דנמרק

קוסובו – טורקיה

שבדיה – פולין