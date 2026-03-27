יום שישי, 27.03.2026 שעה 01:16
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 ??? 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
 בית 11 
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
515-58לטביה4
116-38אנדורה5
 בית 12 
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

איטליה מול בוסניה בגמר, דנמרק נגד צ'כיה

האזורי יתארחו אצל הנבחרת מחבל הבלקן שעלתה אחרי דרמה אדירה בפנדלים. הדנים יפגשו את הצ'כים ששרדו בעיטות הכרעה מותחות גם כן. וגם: שבדיה וטורקיה

צ'כיה, דנמרק, איטליה ובוסניה (רויטרס ו-IMAGO)
מ-16 נותרו שמונה בלבד, שנאבקות על ארבעת הכרטיסים האירופיים האחרונים שנותרו למונדיאל, אחרי שאמש (חמישי), שוחקו שמונה משחקים במסגרת חצי גמר פלייאוף מוקדמות גביע העולם, כשבשלישי הקרוב ייקבע מי יהיו הארבע שיבטיחו את המקומות האחרונים מהיבשת. ONE עושים לכם סדר.

מה קרה בחצי?

נתחיל מאיטליה, אולי הנבחרת הבכירה והמעוטרת מבין ה-16, הצליחה לגבור 0:2 על צפון אירלנד ותפגוש בגמר על כרטיס אחד את בוסניה והרצגובינה. הבוסנים הצליחו לסחוט שוויון מווילס בדקה ה-86 מרגלי אדין דזקו, ולאחר דו קרב פנדלים בו היו בפיגור, הצליחו לבסוף לנצח 2:4 ולארח את המשחק מול האזורי.

במשחק המוקדם, טורקיה גברה 0:1 על רומניה ותצא למשחק חוץ נגד קוסובו, שסיפקה את המשחק המהנה ביותר אחרי שניצחה 3:4 את סלובקיה ונמצאת במרחק ניצחון אחד מההעפלה היסטורית לגביע העולם, כשהיא משחקת כדורגל באופן רשמי מ-2014. 12 שנים בלבד.

דנמרק, שסבלה ממפח נפש עצום במחזור האחרון כשהפסידה לסקוטלנד פעמיים: על המגרש וגם על הכרטיס למונדיאל, לא התבלבלה הפעם והביסה 0:4 את צפון מקדוניה, כשבשלב הבא הצטרפה אליה צ’כיה, ששרדה גם כן פנדלים נגד אירלנד אחרי 2:2 בתום 120 דקות.

את שמונת המפגשים סוגרות שבדיה, שהתאפסה על עצמה בזמן וניצחה 1:3 את אוקראינה בספרד בזכות הופעה אדירה של ויקטור גיוקרש שכיכב עם שלושער. בשלב הבא ימתין חלוץ גדול נוסף, רוברט לבנדובסקי ופולין, שעשו מהפך וניצחו 1:2 את אלבניה.

המפגשים בגמר:

כאמור, כשנותרו שמונה קבוצות בלבד, המתח גובר, כשבכל מפגש אחת תצא מאושרת, והשנייה מן הסתם מאוכזבת. בעוד ארבעה ימים כל המפגשים יחלו באותה שעה לחגיגת כדורגל אירופית נוספת ואחרונה לפני הטורניר הגדול שיתחיל ביוני.

בוסניה והרצגובינה – איטליה
צ’כיה – דנמרק
קוסובו – טורקיה
שבדיה – פולין

