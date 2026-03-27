יום שישי, 27.03.2026 שעה 01:16
כדורגל עולמי

דאגה בברצלונה: ראפיניה הוחלף בשל אי נוחות

הכוכב הרגיש כאבים בירך ימין במהלך משחק הידידות של נבחרת ברזיל מול צרפת, וירד לספסל במחצית. הבדיקות יכריעו, הקטלונים לפני המאני טיים של העונה

|
ראפיניה נגד צרפת (רויטרס)
ראפיניה נגד צרפת (רויטרס)

נבחרת ברזיל נכנעה אמש (חמישי) 2:1 לצרפת במשחק ידידות שנערך בבוסטון שבארצות הברית. מלבד ההפסד, הברזילאים קיבלו סיבות לדאגה וגם ברצלונה לאור חילופו של ראפיניה, שירד מהמגרש במחצית בגלל אי נוחות בירך ימין.

על פי הדיווחים בקטלוניה, שם היו מוטרדים גם כן, כוכב בארסה יעבור היום בדיקות כדי לאבחן מה חומרת הפציעה אם היא בכלל תוגדר כך. רק לא מזמן ראפיניה חזר מפציעה שדרשה ממנו להיות מחוץ למגרשים לזמן לא קצר, ועוד בצורה נהדרת עם שלושער ב-2:5 על סביליה וצמד ב-2:7 על ניוקאסל.

אחרי פגרת הנבחרות, לקטלונים מצפה לו”ז קשוח מאוד עם משחק ליגה נגד אתלטיקו מדריד בחוץ כשמאבק האליפות רותח, וכשהקולצ’ונרוס מגיעים לאחר ההפסד בדרבי. בהמשך, מחכה לבלאוגרנה מפגש נוסף נגד אתלטי והפעם ברבע גמר ליגת האלופות, אחר כך דרבי נגד אספניול ולקינוח הגומלין מול דייגו סימאונה וחניכיו.

פליק חייב את ראפיניה

האנזי פליק יהיה חייב את ראפיניה לכל ההתמודדויות הללו, כשבצלונה נאבקת חזק על האליפות והצ’מפיונס. הברזילאי הוא לא רק שחקן מכריע על הדשא, אלא גם בחדר ההלבשה והחיבור שלו עם המאמן הגרמני הוא בלתי ניתן להחלפה. נותר לראות מה יולידו הבדיקות.

ב-20 הופעות העונה בלה ליגה, ראפיניה כבש 11 שערים והוסיף עוד שלושה בישולים. בליגת האלופות יש לו שלושה שערים ושני בישולים. זה אמנם קצת רחוק מהמספרים שהציג ב-2024/25, אך כאמור השפעתו הרבה היא גם בפן המנטלי וחיסרון שלו במאני טיים עלול להזיק קשות לבארסה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */