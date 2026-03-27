דאגה בברצלונה: ראפיניה הוחלף בשל אי נוחות

נבחרת ברזיל נכנעה אמש (חמישי) 2:1 לצרפת במשחק ידידות שנערך בבוסטון שבארצות הברית. מלבד ההפסד, הברזילאים קיבלו סיבות לדאגה וגם ברצלונה לאור חילופו של ראפיניה, שירד מהמגרש במחצית בגלל אי נוחות בירך ימין.

על פי הדיווחים בקטלוניה, שם היו מוטרדים גם כן, כוכב בארסה יעבור היום בדיקות כדי לאבחן מה חומרת הפציעה אם היא בכלל תוגדר כך. רק לא מזמן ראפיניה חזר מפציעה שדרשה ממנו להיות מחוץ למגרשים לזמן לא קצר, ועוד בצורה נהדרת עם שלושער ב-2:5 על סביליה וצמד ב-2:7 על ניוקאסל.

אחרי פגרת הנבחרות, לקטלונים מצפה לו”ז קשוח מאוד עם משחק ליגה נגד אתלטיקו מדריד בחוץ כשמאבק האליפות רותח, וכשהקולצ’ונרוס מגיעים לאחר ההפסד בדרבי. בהמשך, מחכה לבלאוגרנה מפגש נוסף נגד אתלטי והפעם ברבע גמר ליגת האלופות, אחר כך דרבי נגד אספניול ולקינוח הגומלין מול דייגו סימאונה וחניכיו.

פליק חייב את ראפיניה

האנזי פליק יהיה חייב את ראפיניה לכל ההתמודדויות הללו, כשבצלונה נאבקת חזק על האליפות והצ’מפיונס. הברזילאי הוא לא רק שחקן מכריע על הדשא, אלא גם בחדר ההלבשה והחיבור שלו עם המאמן הגרמני הוא בלתי ניתן להחלפה. נותר לראות מה יולידו הבדיקות.

ב-20 הופעות העונה בלה ליגה, ראפיניה כבש 11 שערים והוסיף עוד שלושה בישולים. בליגת האלופות יש לו שלושה שערים ושני בישולים. זה אמנם קצת רחוק מהמספרים שהציג ב-2024/25, אך כאמור השפעתו הרבה היא גם בפן המנטלי וחיסרון שלו במאני טיים עלול להזיק קשות לבארסה.