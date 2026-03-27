יום שישי, 27.03.2026 שעה 10:50
כדורסל עולמי  >> יורוליג

"משחק חשוב אחרי ההופעה הרעה נגד ריאל"

איטודיס דיבר לקראת הפועל ת"א נגד בסקוניה ב-22:30: "צריכים להגיב", ג'ונס: "אתגר חדש, ננסה להוציא לפועל את תוכנית המשחק". טאי אודיאסי ייעדר

דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)
רצף ארבעת הניצחונות של הפועל תל אביב ביורוליג נעצר אחרי ההפסד לריאל מדריד, אבל בקבוצה יודעים שאין זמן לעצור וצריך להמשיך קדימה לעבר המטרה, שהיא לסיים בטופ 6, לעלות לפלייאוף ולהבטיח עונה נוספת במפעל. האדומים יתארחו הערב (שישי, 22:30) אצל בסקוניה במסגרת המחזור ה-34 של הליגה הטובה באירופה.

מחזיקת היורוקאפ במקום החמישי ביורוליג עם מאזן של 20 ניצחונות לצד 12 הפסדים, והיא ראתה את ריאל מדריד מנצחת אתמול ובורחת לה עוד יותר במקום השלישי. בכל מקרה, נזכיר שהמפגש נגד הבאסקים הערב מתקיים, בדיוק כמו גם המשחק נגד הבלאנקוס בבירת ספרד, ללא קהל ומאחורי דלתיים סגורות.

בסקוניה נמצאת במקום ה-19, מקום אחד לפני האחרון, עם מאזן רע של תשעה ניצחונות לצד 24 הפסדים. הבאסקים גם בתקופה נוראית ואמנם סחטו הארכה נגד הכוכב האדום במשחקם הקודם, אך נכנעו ורשמו הפסד שמיני ברציפות. אגב, המשחק בין הפועל לבסקוניה בסיבוב הראשון היה הטוב ביותר של האדומים בפן ההתקפי, עם 114 נקודות, כשאלייז’ה בראיינט קלע 24.

אודיאסי ייעדר, איטודיס: “הייתה הופעה חלשה נגד ריאל”

מבחינה מקצועית, דימיטריס איטודיס ייאלץ להתמודד פעם נוספת ללא טאי אודיאסי ותומר גינת הפצועים, וכמובן גם טיילר אניס שסיים את העונה. מעבר לכך למאמן היווני יעמוד סגל מלא. האדומים הגיעו בחמישי לבסקוניה וערכו בחבל הבאסקים את האימון המסכם, זאת אחרי שברביעי הם נשארו במדריד ליממה נוספת.

דימיטריס איטודיס אמר לקראת המפגש: “שלום לכולם, אנחנו כאן לקראת משחק חשוב מאוד ובמיוחד אחרי הופעה רעה נגד ריאל מדריד. אנחנו צריכים להגיב”. כריס ג’ונס הוסיף: “אנחנו כאן בבסקוניה, אנחנו מבינים את התוצאה שחווינו נגד ריאל מדריד, יש לנו אתגר חדש. ננסה לצאת לפרקט, לשחק חזק ולהוציא לפועל את תוכנית המשחק שלנו”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
