"משחק חשוב אחרי ההופעה הרעה נגד ריאל"

רצף ארבעת הניצחונות של הפועל תל אביב ביורוליג נעצר אחרי ההפסד לריאל מדריד, אבל בקבוצה יודעים שאין זמן לעצור וצריך להמשיך קדימה לעבר המטרה, שהיא לסיים בטופ 6, לעלות לפלייאוף ולהבטיח עונה נוספת במפעל. האדומים יתארחו הערב (שישי, 22:30) אצל בסקוניה במסגרת המחזור ה-34 של הליגה הטובה באירופה.

מחזיקת היורוקאפ במקום החמישי ביורוליג עם מאזן של 20 ניצחונות לצד 12 הפסדים, והיא ראתה את ריאל מדריד מנצחת אתמול ובורחת לה עוד יותר במקום השלישי. בכל מקרה, נזכיר שהמפגש נגד הבאסקים הערב מתקיים, בדיוק כמו גם המשחק נגד הבלאנקוס בבירת ספרד, ללא קהל ומאחורי דלתיים סגורות.

בסקוניה נמצאת במקום ה-19, מקום אחד לפני האחרון, עם מאזן רע של תשעה ניצחונות לצד 24 הפסדים. הבאסקים גם בתקופה נוראית ואמנם סחטו הארכה נגד הכוכב האדום במשחקם הקודם, אך נכנעו ורשמו הפסד שמיני ברציפות. אגב, המשחק בין הפועל לבסקוניה בסיבוב הראשון היה הטוב ביותר של האדומים בפן ההתקפי, עם 114 נקודות, כשאלייז’ה בראיינט קלע 24.

אודיאסי ייעדר, איטודיס: “הייתה הופעה חלשה נגד ריאל”

מבחינה מקצועית, דימיטריס איטודיס ייאלץ להתמודד פעם נוספת ללא טאי אודיאסי ותומר גינת הפצועים, וכמובן גם טיילר אניס שסיים את העונה. מעבר לכך למאמן היווני יעמוד סגל מלא. האדומים הגיעו בחמישי לבסקוניה וערכו בחבל הבאסקים את האימון המסכם, זאת אחרי שברביעי הם נשארו במדריד ליממה נוספת.

דימיטריס איטודיס אמר לקראת המפגש: “שלום לכולם, אנחנו כאן לקראת משחק חשוב מאוד ובמיוחד אחרי הופעה רעה נגד ריאל מדריד. אנחנו צריכים להגיב”. כריס ג’ונס הוסיף: “אנחנו כאן בבסקוניה, אנחנו מבינים את התוצאה שחווינו נגד ריאל מדריד, יש לנו אתגר חדש. ננסה לצאת לפרקט, לשחק חזק ולהוציא לפועל את תוכנית המשחק שלנו”.