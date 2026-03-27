"ראינו מפלצות, פחדנו, אבל שחררנו את עצמנו"

באיטליה כבר ראו שדים מהעבר כשהדקות חלפו ולוח התוצאות עוד הראה 0:0, כשבאוויר החלו חששות לגבי מונדיאל שלישי ברציפות אותו האזורי יצפו מהבית, אבל אז סנדרו טונאלי ומויסה קין כבשו שני שערים ושלחו את הנבחרת מארץ המגף לשלב גמר פלייאוף מוקדמות גביע העולם, שם תתארח אצל בוסניה.

גיבור הניצחון, סנדרו טונאלי שכבש ובישל במשחק, נשם לרווחה: “זה היה קצת כמו שידור חוזר למה שקרה לנו מול אסטוניה, רק שהפעם יצרנו פחות מצבים במחצית הראשונה. הם פיזיים מאוד, טובים בנייחים ועשינו טוב כשהצלחנו לנצל את מעט המצבים שהם נתנו לנו, כי לא היו לנו המון. היינו מעט לחוצים ומתוחים בהתחלה, אבל ככל שהדקות עברו, המשחק השתנה.

“אחרי ה-0:1 היה לנו יותר חופש באוויר, לפני כן הכל היה מסובך יותר. אני עדיין חושב שנתנו הופעה טובה. היינו מרוכזים לגבי החוזקות שלהם. כשאתה נותן מעט מצבים נייחים נגד נבחרות כאלו, אתה כמעט ולא סופג שערים. אנחנו צריכים להישאר חיוביים מעתה ואילך, ואנחנו כאלו מאז שגאטוזו הגיע. ראינו מפלצות השבוע, חשבנו על מה שאיטליה עשתה בשנים האחרונות. פחדנו, אבל אז שחררנו את עצמנו”.

גם מאמן הנבחרת, ג’נארו גאטוזו, דיבר על ההופעה של שחקניו: “ידענו שאנחנו צריכים לעבוד קשה. הם אפילו הפתיעו אותנו, ציפינו שיתקפו אותנו בכדורים ארוכים, אבל הם ניסו לעשות זאת בדריבלים. היינו יכולים לעשות דברים טוב יותר במחצית הראשונה, אבל נותרנו מרוכזים.

“עשינו לעצמנו חיים קשים, היינו איטיים מדי בחצי הראשון, אבל בחצי השני הרמנו את הקצב והכדור זז מהר יותר. עכשיו אנחנו הולכים לגמר, אנחנו יודעים שיהיה קשה, ננסה להתאושש מהר. המתח שאנחנו מרגישים יורגש גם אצל נבחרות אחרות. היינו צריכים את הניצחון הזה”.