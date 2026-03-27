כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 ??? 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
 בית 11 
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
515-58לטביה4
116-38אנדורה5
 בית 12 
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

"ראינו מפלצות, פחדנו, אבל שחררנו את עצמנו"

גיבור הניצחון של איטליה סנדרו טונאלי נשם לרווחה אחרי העפלת נבחרתו לגמר פלייאוף מוקדמות המונדיאל: "זה הרגיש כמו שידור חוזר למשחק עם אסטוניה"

סנדרו טונאלי מטריף את הקהל (IMAGO)
סנדרו טונאלי מטריף את הקהל (IMAGO)

באיטליה כבר ראו שדים מהעבר כשהדקות חלפו ולוח התוצאות עוד הראה 0:0, כשבאוויר החלו חששות לגבי מונדיאל שלישי ברציפות אותו האזורי יצפו מהבית, אבל אז סנדרו טונאלי ומויסה קין כבשו שני שערים ושלחו את הנבחרת מארץ המגף לשלב גמר פלייאוף מוקדמות גביע העולם, שם תתארח אצל בוסניה.

גיבור הניצחון, סנדרו טונאלי שכבש ובישל במשחק, נשם לרווחה: “זה היה קצת כמו שידור חוזר למה שקרה לנו מול אסטוניה, רק שהפעם יצרנו פחות מצבים במחצית הראשונה. הם פיזיים מאוד, טובים בנייחים ועשינו טוב כשהצלחנו לנצל את מעט המצבים שהם נתנו לנו, כי לא היו לנו המון. היינו מעט לחוצים ומתוחים בהתחלה, אבל ככל שהדקות עברו, המשחק השתנה.

“אחרי ה-0:1 היה לנו יותר חופש באוויר, לפני כן הכל היה מסובך יותר. אני עדיין חושב שנתנו הופעה טובה. היינו מרוכזים לגבי החוזקות שלהם. כשאתה נותן מעט מצבים נייחים נגד נבחרות כאלו, אתה כמעט ולא סופג שערים. אנחנו צריכים להישאר חיוביים מעתה ואילך, ואנחנו כאלו מאז שגאטוזו הגיע. ראינו מפלצות השבוע, חשבנו על מה שאיטליה עשתה בשנים האחרונות. פחדנו, אבל אז שחררנו את עצמנו”.

גם מאמן הנבחרת, ג’נארו גאטוזו, דיבר על ההופעה של שחקניו: “ידענו שאנחנו צריכים לעבוד קשה. הם אפילו הפתיעו אותנו, ציפינו שיתקפו אותנו בכדורים ארוכים, אבל הם ניסו לעשות זאת בדריבלים. היינו יכולים לעשות דברים טוב יותר במחצית הראשונה, אבל נותרנו מרוכזים.

“עשינו לעצמנו חיים קשים, היינו איטיים מדי בחצי הראשון, אבל בחצי השני הרמנו את הקצב והכדור זז מהר יותר. עכשיו אנחנו הולכים לגמר, אנחנו יודעים שיהיה קשה, ננסה להתאושש מהר. המתח שאנחנו מרגישים יורגש גם אצל נבחרות אחרות. היינו צריכים את הניצחון הזה”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */