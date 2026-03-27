"גול שערורייתי, אמבפה מזכיר את רונאלדו בשיא"

פגרת הנבחרות הנוכחית לא סיפקה לכולם משחקים רשמיים ויש כאלה ש”הסתפקו” במשחקי ידידות, אך המפגש של אמש (חמישי) היה נוצץ ממשחקי הכנה אחרים היות והוא הפגיש בין צרפת לברזיל, בהתמודדות בה הטריקולור ניצחו 1:2 בעשרה שחקנים על אדמת ארצות הברית.

שמות גדולים רבים ומאמנים גדולים לא פחות היו על כר הדשא, אך קיליאן אמבפה היה זה שתפס את רוב תשומת הלב לאור הדיווחים בדבר פציעתו והשגיאה לכאורה שעשה הצוות הרפואי של ריאל מדריד. כוכב הבלאנקוס פתח ב-11 של דידייה דשאן וגם הבקיע את השער הראשון בהתמודדות עם צ’יפ נהדר.

עם הגול הזה נגד הסלסאו, אמבפה העלה את מאזנו ל-56 שערים בנבחרת צרפת בכל סוגי המסגרות ובכך התקרב רק שער אחד משיא כל הזמנים של אוליבייה ג’ירו (57). ב’לאקיפ’ הצרפתי התלהבו: “ניצחון יוקרתי על ברזיל בבוסטון, קיליאן הנהיג. נתנו לברזילאים כמה שיעורים בסבמה”.

שחקני צרפת חוגגים (רויטרס)

ומה אמרו בספרד?

כאמור, התקשורת הספרדית התעסקה רבות בשבוע האחרון בברך של אמבפה. אלא שביצוע כמו שסיפק הסופר סטאר נגד ברזיל, השכיח מעט גם בעיתונות של מדריד את סיפור הפציעה: “שער שערורייתי שמזכיר את רונאלדו נזאריו בשיאו”, נכתב ב’אס’.

“הוא חזר בהצלחה לנבחרת, צרפת של אמבפה הורידה את ברזיל על הברכיים”, נרשם בכותרת של ה’מארקה’. והייתה גם התייחסות למונדיאל, שמתקרב אלינו בצעדי ענק, כששוב אין שום זכר לפציעה של חלוץ ריאל מדריד: “בינתיים, אמבפה מאיץ את ההכנות שלו לטורניר הגדול ביותר של השנה”.