יום שישי, 27.03.2026 שעה 01:16
כדורסל ישראלי

"אנחנו אף פעם לא מפסיקים להאמין, בנינו אופי"

קטש אחרי ה-100:104 הדרמטי של מכבי ת"א על דובאי: "לא ניצחנו יפה, אך מצאנו את הדרך". קלארק: "ידענו שמונח הרבה על הכף", בריסט: "יש מוטיבציה"

עודד קטש ( ג'ורג'ה קוסטיץ')
דרמה ענקית בבלגרד הסתיימה לה הערב (חמישי) עם ניצחון אדיר וחשוב של מכבי תל אביב, שחזרה מבור עמוק של פיגור כפול ל-100:104 על דובאי בתום הארכה, בדרך לשמור על חלום הפלייאין של היורוליג בחיים.

עודד קטש דיבר בתום המשחק: “זה לא היה ניצחון יפה בשבילנו, לא שיחקנו בדרך הנכונה. אני מופתע שקלענו יותר מ-100 נקודות, אך מצאנו את הדרך לנצח. זה לא היה המשחק הכי טוב שלנו, אך היה לנו איזה זון של הגנה והצלחנו להאט אותם, בעיקר בחצי השני. זו יריבה טובה עם הרבה כישרון. שבוע כפול זה אף פעם לא קל”.

מאמן הצהובים המשיך: “לא היינו באנרגיות הנכונות בחצי הראשון, זה קורה לא רק לנו. בריסט נתן משחק גדול, הוא היה בספק עם כאבים בברך והיום התבשרנו שגם אין לנו את גור לביא, אבל אנחנו אף פעם לא מפסיקים להאמין וזה מה שחשוב, בנינו את האופי שלנו תוך כדי העונה. חסרים לנו עדיין שחקנים, אך יש לנו שבוע להירגע מעט בתקווה למשחקים יותר טובים אפילו בשבועות הבאים”.

גג'ימי קלארק (ג'ורג'ה קוסטיץ’)

קלארק: “ידענו שמונח הרבה על הכף”

ג’ימי קלארק, שסיים עם 23 נקודות ו-10 אסיסטים: “החברים שלי סמכו עליי, אני מעריך אותם, לא ידעתי שעשיתי דאבל דאבל. יצאנו לשם וניסינו לשחק ביחד ולהיצמד לתוכנית המשחק. מה עשה את ההבדל? היה הרבה על הכף, ידענו את זה וגם היריבה ידעה את זה, זה היה לנו בראש. אנחנו תמיד מוכנים להילחם”.

אושיי בריסט הוסיף: “זה היה ניצחון חשוב מאוד. התרכזנו במשחק, באנו למחצית השנייה מהתחתית וידענו שההגנה תעשה לנו את המשחק, שיחקנו אחד בשביל השני. הפלייאין? יש לנו הרבה מוטיבציה, תחילת העונה הייתה חלשה, אבל אנחנו עכשיו מתרכזים במשחקים הקרובים ואנחנו יודעים שהם הכי חשובים כרגע. נחגוג היום, אבל מחר נחזור לפוקוס שלנו”.

