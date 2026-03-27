"סטוינוב, למקין וגאנדלמן שחקני העתיד בנבחרת"

בנבחרת ישראל יכולים היו להיות מרוצים מאוד אתמול לאחר ה-2:2 מול נבחרת גיאורגיה, בעיקר בזכות הכדורגל שהנבחרת הציגה במחצית השנייה במהלכה מחקה פיגור של שני שערים, תוך כדי תצוגת כדורגל מרשימה, כאשר ישראל יכולה גם הייתה לכבוש שער נוסף מראשו של הבלם המצטיין ניקיטה סטוינוב שנגח ליד הקורה.

סטוינוב, יחד עם סתיו למקין במרכז ההגנה, נתנו לרן בן שמעון לא מעט חומר למחשבה לגבי העתיד: "ביטלנו לחלוטין את גיאורגיה במחצית השנייה, בבית שלה לעיני הקהל שלה. החילופים של רן בן שמעון היו מצוינים, כמו גם ניהול המשחק. שיחקנו כדורגל יצירתי במחצית השנייה. סטוינוב ולמקין הם בלמי ועליהם צריך להוסיף את עומרי גאנדלמן שהנוכחות שלו במגרש מוסיפה לנו מימד של פיזיות וכוח", אמרו בנבחרת.

בן שמעון זכה ללא מעט מחמאות בזכות החילופים שביצע, כאשר שניים מהשחקנים שהכניס, גיא מזרחי ועומרי גאנדלמן, כבשו את השערים. גם כניסתם של ירדן שועה ודור תורג'מן עשתה את הכדורגל של הנבחרת להרבה יותר יצירתי: "רק לחשוב שבסגל לא היה לנו לא את מחמוד ג'אבר, לא את מוחמד אבו פאני ולא את מנור סולומון, יש בזה כדי להבין איזה נבחרת מוכשרת יש לנו לקראת הקמפיין הקרוב בספטמבר", הוסיפו בנבחרת.

רן בן שמעון (IMAGO)

יו"ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ התעודד בסיום ופרגן לשחקנים ולצוות המקצועי בראשותו של בן שמעון ועוזרו גל כהן. בנבחרת מזכירים שמאז מינויו של בן שמעון, הנבחרת במשך שנתיים לא שיחקה משחק אחד בישראל: "כמה חשוב במיוחד לנבחרת כמו שלנו להחזיר את הכדורגל לארץ, דבר שיגרום לקהל שלנו לדחוף ולעודד אותנו גם ברגעים שפחות הולך, וזה קרה אתמול מול גיאורגיה שידעה לכבוש מולנו שני שערים עד שעשינו במגרש את המהפך בהרכב, כבשנו שני שערים ועוד הגיע לנו פנדל ברור אחרי נגיעת יד ברורה ברחבה שלהם", ציינו בנבחרת.

אחד השחקנים שפורח בתקופתו של בן שמעון היה אליאל פרץ, ששיחק לאורך כל המשחק והיה דומיננטי מאד במרכז המגרש. פרץ אמר: "לא היה פשוט לחזור ולשחק אחרי חודש ימים ללא משחק פעיל, אני שומר על עצמי ברמת אימונים מאד גבוהה בקבוצה. לקראת הסוף הייתי כבר באפיסת כוחות. אני מרגיש בכושר טוב ושמח ששיחקתי 90 דקות".

אליאל פרץ (רויטרס)

על הפיגור בין שני השערים אמר פרץ: "זה היה מבאס מאוד לחטוף שני שערים שלנו כי שלטנו בקצב של המשחק, אבל יש להם כוכב אחד גדול שבמאית שנייה יודע לעשות גול גדול. אבל הוכח שאנחנו לא נשברים. יכולנו לנצח, אבל אנחנו לוקחים את האופי והכדורגל הטוב שהצגנו. כמובן שנצטרך ללמוד מה קרה במחצית הראשונה כדי לשפר לעתיד לבוא. עשינו תוצאה טובה עם כדורגל טוב ולהבא נצטרך לדעת ללמוד גם מה לא היה טוב, בעיקר אחרי שספגנו שני שערים".

גם הקפטן אלי דסה אמר: "היינו במשחק לכל אורכו. אני חושב שהתוצאה משקפת את המשחק. המחליפים היו טובים וזה חשוב. המשחק הזה היה מצוין עבורנו ונצטרך לדעת לצמצם את שערי החובה שהגיעו בדקות טובות שלנו, מה שאומר שאנחנו צריכים לדעת לאזן את מה שקורה במגרש. אני כולי תקווה שבספטמבר ניתן יהיה לראות ולשחק כאשר הקהל שלנו ידחוף אותנו מהיציעים".