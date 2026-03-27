יום שישי, 27.03.2026 שעה 10:47
כדורגל ישראלי

"סטוינוב, למקין וגאנדלמן שחקני העתיד בנבחרת"

שביעות רצון בנבחרת אחרי ה-2:2 עם גיאורגיה ומחמאות לבן שמעון על החילופים: "ביטלנו אותם לחלוטין". אליאל פרץ: "לקראת הסוף הייתי באפיסת כוחות"

|
גאנדלמן אחרי השער (רויטרס)
בנבחרת ישראל יכולים היו להיות מרוצים מאוד אתמול לאחר ה-2:2 מול נבחרת גיאורגיה, בעיקר בזכות הכדורגל שהנבחרת הציגה במחצית השנייה במהלכה מחקה פיגור של שני שערים, תוך כדי תצוגת כדורגל מרשימה, כאשר ישראל יכולה גם הייתה לכבוש שער נוסף מראשו של הבלם המצטיין ניקיטה סטוינוב שנגח ליד הקורה.

סטוינוב, יחד עם סתיו למקין במרכז ההגנה, נתנו לרן בן שמעון לא מעט חומר למחשבה לגבי העתיד: "ביטלנו לחלוטין את גיאורגיה במחצית השנייה, בבית שלה לעיני הקהל שלה. החילופים של רן בן שמעון היו מצוינים, כמו גם ניהול המשחק. שיחקנו כדורגל יצירתי במחצית השנייה. סטוינוב ולמקין הם בלמי ועליהם צריך להוסיף את עומרי גאנדלמן שהנוכחות שלו במגרש מוסיפה לנו מימד של פיזיות וכוח", אמרו בנבחרת.

בן שמעון זכה ללא מעט מחמאות בזכות החילופים שביצע, כאשר שניים מהשחקנים שהכניס, גיא מזרחי ועומרי גאנדלמן, כבשו את השערים. גם כניסתם של ירדן שועה ודור תורג'מן עשתה את הכדורגל של הנבחרת להרבה יותר יצירתי: "רק לחשוב שבסגל לא היה לנו לא את מחמוד ג'אבר, לא את מוחמד אבו פאני ולא את מנור סולומון, יש בזה כדי להבין איזה נבחרת מוכשרת יש לנו לקראת הקמפיין הקרוב בספטמבר", הוסיפו בנבחרת.

יו"ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ התעודד בסיום ופרגן לשחקנים ולצוות המקצועי בראשותו של בן שמעון ועוזרו גל כהן. בנבחרת מזכירים שמאז מינויו של בן שמעון, הנבחרת במשך שנתיים לא שיחקה משחק אחד בישראל: "כמה חשוב במיוחד לנבחרת כמו שלנו להחזיר את הכדורגל לארץ, דבר שיגרום לקהל שלנו לדחוף ולעודד אותנו גם ברגעים שפחות הולך, וזה קרה אתמול מול גיאורגיה שידעה לכבוש מולנו שני שערים עד שעשינו במגרש את המהפך בהרכב, כבשנו שני שערים ועוד הגיע לנו פנדל ברור אחרי נגיעת יד ברורה ברחבה שלהם", ציינו בנבחרת. 

אחד השחקנים שפורח בתקופתו של בן שמעון היה אליאל פרץ, ששיחק לאורך כל המשחק והיה דומיננטי מאוד במרכז המגרש. פרץ אמר: "לא היה פשוט לחזור ולשחק אחרי חודש ימים ללא משחק פעיל, אני שומר על עצמי ברמת אימונים מאד גבוהה בקבוצה. לקראת הסוף הייתי כבר באפיסת כוחות. אני מרגיש בכושר טוב ושמח ששיחקתי 90 דקות".

על הפיגור בין שני השערים אמר פרץ: "זה היה מבאס מאוד לחטוף שני שערים שלנו כי שלטנו בקצב של המשחק, אבל יש להם כוכב אחד גדול שבמאית שנייה יודע לעשות גול גדול. אבל הוכח שאנחנו לא נשברים. יכולנו לנצח, אבל אנחנו לוקחים את האופי והכדורגל הטוב שהצגנו. כמובן שנצטרך ללמוד מה קרה במחצית הראשונה כדי לשפר לעתיד לבוא. עשינו תוצאה טובה עם כדורגל טוב ולהבא נצטרך לדעת ללמוד גם מה לא היה טוב, בעיקר אחרי שספגנו שני שערים". 

הקפטן אלי דסה הוסיף: "היינו במשחק לכל אורכו. אני חושב שהתוצאה משקפת את המשחק. המחליפים היו טובים וזה חשוב. המשחק הזה היה מצוין עבורנו  ונצטרך לדעת לצמצם את שערי החובה שהגיעו בדקות טובות שלנו, מה שאומר שאנחנו צריכים לדעת לאזן את מה שקורה במגרש. אני כולי תקווה שבספטמבר ניתן יהיה לראות ולשחק כאשר הקהל שלנו ידחוף אותנו מהיציעים". 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
