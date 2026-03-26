מילאנו חזרה לנצח, ריאל מדריד גברה על אפס

לא רק מכבי תל אביב שיחקה הערב (חמישי), כאשר מחזור היורוליג סיפק לנו עוד שלושה מפגשים מסקרנים וחשובים עבור הקבוצות כשאנו כבר בשלבי המאני טיים של העונה הסדירה. במוקד – ריאל מדריד גברה על אנדולו אפס, בזמן שמילאנו ניצחה בדו קרב האיטלקי את וירטוס בולוניה, ובאיירן מינכן הזיעה אך לבסוף חייכה מול ליון וילרבאן.

ריאל מדריד – אנדולו אפס 71:82

הבלאנקוס מחברים ניצחון שני ברציפות לאחר שמוקדם יותר השבוע ניצחו את הפועל תל אביב, והם כרגע חזק במקום השלישי בטבלה. הטורקים מנגד עדיין עמוק בתחתית. האורחת דווקא סיפקה רבע ראשון מפתיע וסיימה אותו ביתרון דו ספרתי, אבל מאז הספרדים די השתלטו על העניינים בצל דקות סיום צמודות. טריי ליילס (14 נקודות) מריו הזוניה (12), ו-וולטר טבארס (10) הובילו את הלבנים. 21 של ג’ורדן לויד לא הספיקו בצד השני.

אולימפיה מילאנו – וירטוס בולוניה 87:103

הביתיים קטעו רצף של שני הפסדים רצופים ב”דרבי” של ארץ המגף, ועדיין חולמים על פלייאין כשהם במקום ה-13. בולוניה נכנעה בפעם הרביעית ברציפות מנגד. מילאנו פתחה חזק וסיימה בהובלה של 13 הפרש את הרבע הראשון, וירטוס צמצמה בהמשך, אולם המחצית השנייה הייתה רק עניין של סגירת סיפור מבחינת המארחת של ג'וזפה פואטה. זאק לידיי הצטיין עם 19 נקודות, קווין אליס (18) הצטיין גם כן.

באיירן מינכן – ליון וילרבאן 83:93

הגרמנים גם הם שבו לנצח לאחר שלושה משחקים ללא חיוך, אבל זה היה קשה ממה שהם חשבו שזה יהיה ודווקא מול נועלת הטבלה. הבווארים כרגע במקום ה-14 וכמעט התרחקו עוד יותר מכל מה שקורה במאבק על הפלייאין, כשהתעשתות ברבע האחרון העניקה להם את הזכות להסדיר נשימה. ג’אסטיניאן ג'סאפ בלט בצד הגרמני עם 19 נקודות, גם אנדראס אובסט (15). ארמל טראורה (16) היה בראש אצל הצרפתים.