ניצחון קריטי: תמונת המצב של מכבי ת"א ביורוליג

היורוליג מתקרב בצעדי ענק אל שלבי ההכרעה של העונה, ומכבי תל אביב ממשיכה להילחם על מקומה בפלייאין. אחרי הניצחון הגדול על פנרבחצ’ה, הצהובים רשמו הערב (חמישי) ניצחון חשוב נוסף, הפעם 100:104 בהארכה על דובאי, והאריכו את רצף הניצחונות לשלושה בדיוק ברגע הנכון של העונה.

הקבוצה של עודד קטש הגיעה למשחק עם ביטחון גבוה לאחר ההופעה המרשימה מול האלופה, והצליחה לשמור על המומנטום גם מול יריבה ישירה במאבק. הניצחון הזה לא רק מחזק את התחושה החיובית סביב הקבוצה, אלא גם משאיר אותה חזק בתמונה לקראת השלבים המכריעים.

לפני המחזור, התחתית הצפופה של טבלת הפלייאין הציבה בפני מכבי הזדמנות משמעותית להתקרב לצמרת הביניים, והפעם היא גם ניצלה אותה. בזכות הניצחון, הצהובים הצליחו לצמצם פערים ואף לשפר את מעמדם מול יריבה ישירה, מה שמעניק להם דחיפה חשובה לקראת המשך הדרך.

לוני ווקר (ג'ורג'ה קוסטיץ’)

כל משחק מקבל משמעות כפולה

המאבק על המקומות האחרונים לפלייאין נותר צמוד במיוחד, כאשר קבוצות כמו פנאתינייקוס, מונאקו, ז’לגיריס וברצלונה עדיין מקדימות את מכבי במספר ניצחונות. גם הכוכב האדום נמצאת באזור, אך הצהובים הוכיחו שהם לא מתכוונים לוותר ונשארים בתמונה עד הסוף.

מכבי תל אביב עומדת כעת על מאזן 16:17, חיובי לראשונה העונה, ועלתה למקום ה-11 בטבלה. ההערכה היא ש-21 ניצחונות יספיקו כמעט בכל תרחיש כדי להעפיל, בעוד 20 ניצחונות עשויים להספיק, אך בסיכוי נמוך יותר. לצהובים נותרו עוד חמישה משחקים, כאשר ארבעה ניצחונות מהם יכולים להספיק, אך לא מבטיחים עלייה. גם במקרה של חמישה ניצחונות, הקבוצה לא תלויה לחלוטין בעצמה, אך הסיכויים להעפיל יהיו גבוהים מאוד.

כעת, מכבי תל אביב תנסה להמשיך את הרצף ולהישאר יציבה, כאשר כל משחק מקבל משמעות כפולה בשלב הזה של העונה. היכולת להישאר מרוכזים ולנצח יריבות ישירות עשויה להיות המפתח להשגת הכרטיס לפלייאין.

אלו המשחקים שנותרו לצהובים: אנדולו (בית), בסקוניה (חוץ), פאריס (חוץ), הפועל ת”א (בית) ובולוניה (בית).

טבלת היורוליג:

1 - פנרבחצ'ה - 33 משחקים, 23 ניצחונות, 10 הפסדים

2 - אולימפיאקוס - 34 משחקים, 22 ניצחונות, 12 הפסדים

3 - ריאל מדריד - 34 משחקים, 22 ניצחונות, 12 הפסדים

4 - ולנסיה - 33 משחקים, 21 ניצחונות, 12 הפסדים

5 - הפועל תל אביב - 32 משחקים, 20 ניצחונות, 12 הפסדים

6 - ז’לגיריס קובנה - 33 משחקים, 19 ניצחונות, 14 הפסדים

7 - מונאקו - 33 משחקים, 19 ניצחונות, 14 הפסדים

8 - פנאתינייקוס - 33 משחקים, 19 ניצחונות, 14 הפסדים

9 - הכוכב האדום - 33 משחקים, 19 ניצחונות, 14 הפסדים

10 - ברצלונה - 33 משחקים, 19 ניצחונות, 14 הפסדים

11 - מכבי תל אביב - 33 משחקים, 17 ניצחונות, 16 הפסדים

12 - דובאי - 34 משחקים, 17 ניצחונות, 17 הפסדים

13 - מילאנו - 34 משחקים, 17 ניצחונות, 17 הפסדים

14 - באיירן מינכן - 34 משחקים, 14 ניצחונות, 20 הפסדים

15 - וירטוס בולוניה - 33 משחקים, 13 ניצחונות, 20 הפסדים

16 - פרטיזן - 33 משחקים, 13 ניצחונות, 20 הפסדים

17 - פאריס - 33 משחקים, 12 ניצחונות, 21 הפסדים

18 - אנדולו אפס - 34 משחקים, 10 ניצחונות, 24 הפסדים

19 - באסקוניה - 33 משחקים, 9 ניצחונות, 24 הפסדים

20 - וילרבאן - 34 משחקים, 8 ניצחונות, 26 הפסדים