יום חמישי, 26.03.2026 שעה 23:25
כדורגל ישראלי

גיא לוזון: מרוצה מאיך שנראינו ומהדומיננטיות

מאמן הנבחרת הצעירה אחרי ה-0:1 על הונגריה: "היה לי חשוב לשתף את כולם". בנימין: "משחקים לא רק עבור עצמנו". ירין לוי לא יצטרף לסגל, סטויאנוב כן

שחקני הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת ישראל הצעירה השלימה הערב (חמישי) חזרה מוצלחת לקראת המפגש הגורלי מול בוסניה במוקדמות אליפות אירופה, כשניצחה 0:1 את הונגריה במשחק ידידות בבודפשט. הקבוצה של גיא לוזון נהנתה משער של רן בנימין בדקה ה-34 ומהופעה מצוינת של אופק מליקה בין הקורות, עם מספר הצלות חשובות ששמרו על שער נקי והעניקו ביטחון לקראת האתגר הבא.

גיא לוזון אמר אחרי המשחק: "עשינו משחק יוצא מהכלל במחצית הראשונה, כבשנו, יכולנו לכבוש יותר. הייתי מרוצה מאיך שנראינו ומהדומיננטיות. היה לי חשוב לשתף את כולם כולל כולם. זה הרכב שלא שיחק מעולם ביחד עם הרבה שחקנים בהופעות בכורה אז זה היה פחות מאורגן, אבל כולם נתנו הכל, זה מה שחשוב, ניצחנו וזה תמיד טוב, בכל משחק, הפנים קדימה. היו הרבה דקות טובות שלנו, במיוחד בחצי הראשון. לקראת בוסניה נצטרך להרים את הרמה ונעשה הכל כדי לנצח".

“משחקים לא רק בשבילנו”

כובש השער רן בנימין אמר אחרי המשחק: "באנו מוכנים, ידענו מה יש להם להציע, היינו מאוד ממושמעים ומאוד טקטיים, משחק לא גדול מבחינת כדורגל, אבל כולם באו עם מחויבות והקרבה לפני המשחק החשוב מול בוסניה. שמח שניצחנו. הכושר שלי? אני תמיד שמח להיות חלק מהנבחרת, זה הדבר הכי חשוב בכדורגל כרגע. כמובן שיש את המטרות האישיות ועם הקבוצה, אבל אנחנו משחקים לא רק בשבילנו אלא גם בשביל החיילים וזו זכות ענקית לייצג גם אותם. אני מגיע עם המון מוטיבציה ואני שמח שאני מצליח לתרום גם בשערים".

בתוך כך, ירין לוי הפצוע ולא יצטרף לנבחרת הצעירה כמתוכנן. ניקיטה סטוינוב ינחת בשעות הצהריים בבודפשט ויצטרף לסגל לקראת המשחק ביום שלישי מול בוסניה.

