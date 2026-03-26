יום שישי, 27.03.2026 שעה 01:23
כדורעף

עלתה לחצי הגמר: כפ"ס הפתיעה את הוד השרון

כדורעף: עדי גורן וחניכיו הפתיעו בגומלין רבע גמר הפלייאוף, עם ניצחון במערכת זהב ו-2:3. עוד העפילו: מכבי ת"א, אשדוד ומטה אשר. וגם: הנבחרת U18

|
כפר סבא חוגגת בכדורעף (לילך וייס רוזנברג)
כפר סבא חוגגת בכדורעף (לילך וייס רוזנברג)

ערב (חמישי) מרתק במשחקי הגומלין של שלב רבע גמר הפלייאוף לגברים, מטה אשר/עכו שניצחה את רחובות תפגוש בסדרת חצי הגמר את אשדוד שניצחה את המעפיל. בחצי הגמר השני תשחק האלופה מכבי יעדים תל אביב מול הפועל כפר סבא שניצחה במערכת זהב את מכבי מוסינזון הוד השרון.

הפועל גליל מטה אשר/ עכו – מכבי SVA  רחובות 0:3 (18:25, 23:25, 18:25)

האולם בנעמן אירח את משחק הגומלין, כאשר המוליכה בסיום הליגה הסדירה מטה אשר /עכו שניצחה במשחק הראשון, עברה גם את המשחק השני בשלוש מערכות חלקות, כאשר רק המערכה השנייה הייתה שוויונית יחסית, אבל מטה אשר/עכו צלחה גם אותה בדרך לשלב חצי גמר הפלייאוף.

הצטיינו במטה אשר/עכו: ווינלקמולר עם 14 נקודות, מרון ורדזיוק עם 10 נקודות כל אחד.
הצטיינו ברחובות: פאבצ'ביץ עם 14 נקודות וביג'לוביץ עם 13 נקודות.

מכבי אשדוד – הפועל המעפיל / עמק חפר/ מנשה 1:3 (18:25, 25:15, 15:25, 21:25)

אשדוד הופכת את התוצאה מהמשחק הראשון ומצליחה לנצח ולהעפיל לשלב חצי גמר הפלייאוף. המערכה הראשונה הייתה בשליטת המקומיים שניצחו אותה יחסית בקלות, המעפיל החזירה ושלטה במערכה השנייה, אשדוד ניצחה את השלישית ואילו המערכה הרביעית הייתה צמודה עד שבמצב של 18:19 לאשדוד, המעפיל עשתה 2 טעויות, אפונזה מאשדוד העלה ל-19:22, ואלפסי סיים עם הנחתה 21:25 לאשדוד וניצחון במשחק.

מורן צור לוק מאמנת אשדוד: "אני גאה בקבוצה שלי שהצלחנו להעפיל לחצי הגמר. אנו נתמודד מול מובילת הטבלה למשחק שכמובן צפוי להיות אתגר עבורנו. מקווה שנצליח לספק משחק ברמה גבוהה כפי שאנחנו יכולים ושהדברים יתחברו לנו ונצליח להפתיע".

הצטיינו באשדוד: אפונזה עם 26 נקודות ואלפסי עם 15 נקודות.
הצטיינו בהמעפיל: אוליבריירה עם 18 נקודות ודוס סנטוס עם 10 נקודות.

מכבי מוסינזון הוד השרון – הפועל כפר סבא 2:3  (25:23, 19:25, 25:22, 22:25, 11:15 ). כפר סבא מנצחת במערכת הזהב 14:16

משחק מדהים בהוד השרון, כאשר הקבוצה המקומית ידעה שהיא חייבת לנצח כדי לשמור על תמונת הסיכוי לעלות לחצי הגמר לאחר שכפ"ס ניצחה 2:3 במשחק הראשון. דווקא האורחת פתחה בניצחון אחרי מערכה ראשונה צמודה, אבל הוד השרון לא התכוונה לוותר וניצחה במערכה השנייה. כפר סבא החזירה את היתרון במערכה השלישית, אבל הוד השרון השוותה ל-2:2 במערכות כשניצחה במערכה הרביעית.

טירוף בהוד השרון בכדורעף (לילך וייס רוזנברג)

הוד השרון המשיכה לניצחון במערכה החמישית מה שהשווה את מניין המשחקים, שתי הקבוצות התייצבו למערכת זהב מותחת כאשר אף צד לא מצליח לפתוח פער ובסופו של דבר כפר סבא מצליחה להשיג את הניצחון 14:16 ומעפילה לחצי גמר סדרת הפלייאוף, שם תפגוש במוצאי שבת את מכבי יעדים תל אביב.

עדי גורן, המאמן המאושר של כפר סבא, אמר בסיום המשחק: "אני גאה בשחקנים שהשאירו הכל על המגרש. הצלחנו להישאר עם הראש למעלה ולא לאבד תקווה גם כשהיינו בפיגור בסוף. ננוח ונתכונן לחצי גמר".

כפר סבא נגד הוד השרון בכדורעף (לילך וייס רוזנברג)

מכבי תל אביב ניצחה 0:3 טכני את מ.ס עיילבון.

מוקדמות אליפות אירופה U18, השלב השני במונטנגרו

למרות משחק הרואי ויכולת מצוינת, נבחרת ישראל בכדורעף לגברים עד גיל 18 הפסידה במשחקה הראשון בשלב השני של מוקדמות אליפות אירופה לנבחרת המארחת מונטנגרו 3:2 (25:22, 25:21, 17:25, 22:25, 19:17, הערב במשחק הראשון של מוקדמות האליפות. הנבחרת תיפגש מחר עם צרפת במשחקה השני באליפות.

הצטיינו בנבחרת ישראל: איטן ז’ובטיס עם 18 נקודות (4 חסימות), שטיינר עם 16 נקודות ושולומון עם 13 נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */