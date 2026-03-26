עלתה לחצי הגמר: כפ"ס הפתיעה את הוד השרון

ערב (חמישי) מרתק במשחקי הגומלין של שלב רבע גמר הפלייאוף לגברים, מטה אשר/עכו שניצחה את רחובות תפגוש בסדרת חצי הגמר את אשדוד שניצחה את המעפיל. בחצי הגמר השני תשחק האלופה מכבי יעדים תל אביב מול הפועל כפר סבא שניצחה במערכת זהב את מכבי מוסינזון הוד השרון.

הפועל גליל מטה אשר/ עכו – מכבי SVA רחובות 0:3 (18:25, 23:25, 18:25)

האולם בנעמן אירח את משחק הגומלין, כאשר המוליכה בסיום הליגה הסדירה מטה אשר /עכו שניצחה במשחק הראשון, עברה גם את המשחק השני בשלוש מערכות חלקות, כאשר רק המערכה השנייה הייתה שוויונית יחסית, אבל מטה אשר/עכו צלחה גם אותה בדרך לשלב חצי גמר הפלייאוף.

הצטיינו במטה אשר/עכו: ווינלקמולר עם 14 נקודות, מרון ורדזיוק עם 10 נקודות כל אחד.

הצטיינו ברחובות: פאבצ'ביץ עם 14 נקודות וביג'לוביץ עם 13 נקודות.

מכבי אשדוד – הפועל המעפיל / עמק חפר/ מנשה 1:3 (18:25, 25:15, 15:25, 21:25)

אשדוד הופכת את התוצאה מהמשחק הראשון ומצליחה לנצח ולהעפיל לשלב חצי גמר הפלייאוף. המערכה הראשונה הייתה בשליטת המקומיים שניצחו אותה יחסית בקלות, המעפיל החזירה ושלטה במערכה השנייה, אשדוד ניצחה את השלישית ואילו המערכה הרביעית הייתה צמודה עד שבמצב של 18:19 לאשדוד, המעפיל עשתה 2 טעויות, אפונזה מאשדוד העלה ל-19:22, ואלפסי סיים עם הנחתה 21:25 לאשדוד וניצחון במשחק.

מורן צור לוק מאמנת אשדוד: "אני גאה בקבוצה שלי שהצלחנו להעפיל לחצי הגמר. אנו נתמודד מול מובילת הטבלה למשחק שכמובן צפוי להיות אתגר עבורנו. מקווה שנצליח לספק משחק ברמה גבוהה כפי שאנחנו יכולים ושהדברים יתחברו לנו ונצליח להפתיע".



הצטיינו באשדוד: אפונזה עם 26 נקודות ואלפסי עם 15 נקודות.

הצטיינו בהמעפיל: אוליבריירה עם 18 נקודות ודוס סנטוס עם 10 נקודות.

מכבי מוסינזון הוד השרון – הפועל כפר סבא 2:3 (25:23, 19:25, 25:22, 22:25, 11:15 ). כפר סבא מנצחת במערכת הזהב 14:16

משחק מדהים בהוד השרון, כאשר הקבוצה המקומית ידעה שהיא חייבת לנצח כדי לשמור על תמונת הסיכוי לעלות לחצי הגמר לאחר שכפ"ס ניצחה 2:3 במשחק הראשון. דווקא האורחת פתחה בניצחון אחרי מערכה ראשונה צמודה, אבל הוד השרון לא התכוונה לוותר וניצחה במערכה השנייה. כפר סבא החזירה את היתרון במערכה השלישית, אבל הוד השרון השוותה ל-2:2 במערכות כשניצחה במערכה הרביעית.

הוד השרון המשיכה לניצחון במערכה החמישית מה שהשווה את מניין המשחקים, שתי הקבוצות התייצבו למערכת זהב מותחת כאשר אף צד לא מצליח לפתוח פער ובסופו של דבר כפר סבא מצליחה להשיג את הניצחון 14:16 ומעפילה לחצי גמר סדרת הפלייאוף, שם תפגוש במוצאי שבת את מכבי יעדים תל אביב.

עדי גורן, המאמן המאושר של כפר סבא, אמר בסיום המשחק: "אני גאה בשחקנים שהשאירו הכל על המגרש. הצלחנו להישאר עם הראש למעלה ולא לאבד תקווה גם כשהיינו בפיגור בסוף. ננוח ונתכונן לחצי גמר".

מכבי תל אביב ניצחה 0:3 טכני את מ.ס עיילבון.

מוקדמות אליפות אירופה U18, השלב השני במונטנגרו

למרות משחק הרואי ויכולת מצוינת, נבחרת ישראל בכדורעף לגברים עד גיל 18 הפסידה במשחקה הראשון בשלב השני של מוקדמות אליפות אירופה לנבחרת המארחת מונטנגרו 3:2 (25:22, 25:21, 17:25, 22:25, 19:17, הערב במשחק הראשון של מוקדמות האליפות. הנבחרת תיפגש מחר עם צרפת במשחקה השני באליפות.

הצטיינו בנבחרת ישראל: איטן ז’ובטיס עם 18 נקודות (4 חסימות), שטיינר עם 16 נקודות ושולומון עם 13 נקודות.