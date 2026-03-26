יום חמישי, 26.03.2026 שעה 23:25
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
132-135נאשוויל1
106-135ניו יורק סיטי2
108-95אינטר מיאמי3
86-105שארלוט4
75-75שיקאגו פייר5
74-45די.סי. יונייטד6
78-65טורונטו7
711-55ניו יורק רד בולס8
611-75סינסינטי9
48-55אטלנטה יונייטד10
39-84ניו אינגלנד רבולושן11
314-75מונטריאול12
317-55אורלנדו סיטי13
28-55קולומבוס קרו14
09-35פילדלפיה יוניון15
 מערב 
130-85FC לוס אנג'לס1
122-145ונקובר ווייטקאפס2
121-75סן חוזה ארת'קווייקס3
115-135סן דייגו אפ.סי4
102-55סיאטל סאונדרס5
107-95ריאל סולט לייק6
97-115קולורדו ראפידס7
89-105דאלאס8
69-84יוסטון דינמו9
58-75לוס אנג'לס גלאקסי10
57-55אוסטין11
511-45מינסוטה יונייטד12
47-45סנט לואיס סיטי13
412-75פורטלנד טימברס14
411-55קנזס סיטי15

סקאלוני: אעשה הכל כדי שמסי ישחק במונדיאל

מאמן נבחרת ארגנטינה על הפרעוש: "ישחק בצמד המשחקים הקרובים, ההחלטה לגבי גביע העולם שלו, לטובת הכדורגל הוא חייב להיות שם". וגם: הפינאליסימה

|
ליונל סקאלוני (רויטרס)
מאמן נבחרת ארגנטינה, ליונל סקאלוני, דיבר לקראת משחק הידידות מול מאוריטניה בלה בומבונרה, על רקע ביטול הפינאליסימה, האפשרות של ליאו מסי להשתתף במונדיאל והמצב של פרנקו מסטנטואונו בריאל מדריד. בתוך כך, ארגנטינה תשחק מול סרביה במשחק ידידות לפני המונדיאל בחודש יוני.

על מסי אמר המאמן: "הוא ישחק בשני המשחקים, אבל אני לא יודע כמה דקות או אם יפתח. זו הזדמנות נהדרת לראות אותו על המגרש ולכולם ליהנות מזה. מסי במונדיאל? אני רוצה שהוא יהיה שם ואעשה כל מה שביכולתי כדי שזה יקרה, לטובת הכדורגל הוא חייב להיות שם, אבל זו החלטה שלו. נקווה שכן".

על פינאליסימה: "עקבנו אחרי החדשות שיצאו מקטאר, ובכנות, הן לא היו מעודדות. הבנו די מוקדם שהדברים מסתבכים והיינו צריכים לחפש אלטרנטיבות. הכול התעכב; היינו אמורים לטוס לקטאר ביום שני, וביום ראשון עדיין לא ידענו איפה נשחק. זו לא אשמת אף אחד; אני חושב שכדורגל הוא עניין משני. משם זה היה הלוך ושוב. המחלוקת לא באמת הגיונית".

“לשחק מול נבחרות טובות בהכנה לא מבטיח שום דבר”

השינוי בתוכניות: "התחלנו לחפש יריבות כי לא היו לנו, וזה מראה שלא תכננו שום דבר. מתחם האימונים לא היה מוכן לבואנו. זה חיובי עבורנו להיות כאן, ושהשחקנים יהיו עם המשפחות שלהם, חופשיים. זה עוזר לנו להכיר אחד את השני טוב יותר, במיוחד את החדשים. יש לנו שני משחקי ידידות שבהם אנחנו צריכים לכבד את היריבות ולדאוג לשחקנים, שמגיע להם לקבל הזדמנות ולהילחם על מקום במונדיאל".

מאוריטניה וזמביה, היריבות: "יש לנו עכשיו 10 ימים להתאמן במתחם, וזה אולי לא נראה מעניין, אבל עבורנו זה מאוד מעניין. לשחק מול מאוריטניה, מול נבחרת עד גיל 20 ביום שבת, ואז לשחק שוב ביום שלישי. לשחק מול הטובים ביותר לא מבטיח שום דבר, וגם זה לא; זה ברור מאוד. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתמודד עם מה שמגיע. זה מה שיש כרגע, וזה דבר חיובי".

על מסטנטואונו על הזימון המאוחר: "זה פשוט. היינו אמורים לשחק רק משחק אחד, ולא היה טעם לזמן אותו ואת רבים אחרים. אנחנו מרוצים ממנו. הוא בן 18. פרנקו צעיר, ואנחנו צריכים לתת לו זמן. הוא נמצא במועדון מאוד תובעני, הכי תובעני בעולם, וזה מגדיל הכול. מבחינתי, מספיק שהוא מבין את המצב שלו, הכול צריך להתקדם בהדרגה, והקריירה שלו תמשיך לעלות”.

לגבי הארכת החוזה שלו: "נראה מה יקרה בעתיד. כרגע אני מתמקד רק במונדיאל".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */