לביא סובל מקרע במניסקוס, חשש שייעדר 6 שבועות

מכבי תל אביב פוגשת במסגרת המחזור ה-34 את דובאי של יוריצה גולמאץ, וזאת כאשר היא ללא גור לביא, שסובל מקרע במיניסקוס לאחר שנפצע נגד פנרבחצ'ה בשלישי האחרון. במועדון חוששים מהיעדרות של שישה שבועות מהמגרשים בעקבות הקרע שאובחן.

לביא שיחק 13:57 דקות מול הטורקים וסיים עם 3 נקודות 2 ריבאונדים ו-2 חטיפות. ממוצעיו של הפורוורד ביורוליג העונה עומדים על 3.9 נקודות באחוזים נהדרים (69.2% ל-2, 41.7% ל-3 ו-80% מהקו) ו- 1.7 ריבאונדים.

ייעדר לתקופה ממושכת?

הפציעה מגיעה בתזמון בעייתי במיוחד עבור הצהובים, שנלחמים על מקום בפלייאין. לביא אמור היה לתרום דקות בתקופה הזו, וכעת הצוות המקצועי יידרש למצוא פתרונות חלופיים במהירות.

בשלב זה, השחקן צפוי לעבור בדיקות נוספות שיקבעו את חומרת הפציעה המדויקת ואת משך ההיעדרות שלו מהמגרשים. במכבי מקווים שלא מדובר בפגיעה שתשבית אותו לתקופה ממושכת, אך נכון לעכשיו חוסר הוודאות סביב מצבו מוסיף לחץ לקראת המשך המאבק ביורוליג.

היעדרותו של לביא עלולה להיות משמעותית במיוחד, לאור העובדה שמדובר בשחקן שמספק אנרגיות, קשיחות ונוכחות פיזית, אלמנטים קריטיים בשלבים המכריעים של העונה. במכבי תל אביב יקוו להתגבר על המכה ולשמור על סיכוייה להגיע לשלב הבא, למרות החיסרון.