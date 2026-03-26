יום חמישי, 26.03.2026 שעה 23:25
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

לביא סובל מקרע במניסקוס, חשש שייעדר 6 שבועות

חדשות רעות למכבי ת"א: הפורוורד אובחן עם קרע במניסקוס וייבדק בהמשך כדי לברר את חומרת הפציעה ומשך ההיעדרות, כשבמועדון חוששים מזמן ממושך בחוץ

גור לביא (רועי כפיר)
גור לביא (רועי כפיר)

מכבי תל אביב פוגשת במסגרת המחזור ה-34 את דובאי של יוריצה גולמאץ, וזאת כאשר היא ללא גור לביא, שסובל מקרע במיניסקוס לאחר שנפצע נגד פנרבחצ'ה בשלישי האחרון. במועדון חוששים מהיעדרות של שישה שבועות מהמגרשים בעקבות הקרע שאובחן.

לביא שיחק 13:57 דקות מול הטורקים וסיים עם 3 נקודות 2 ריבאונדים ו-2 חטיפות. ממוצעיו של הפורוורד ביורוליג העונה עומדים על 3.9 נקודות באחוזים נהדרים (69.2% ל-2, 41.7% ל-3 ו-80% מהקו) ו- 1.7 ריבאונדים.

ייעדר לתקופה ממושכת?

הפציעה מגיעה בתזמון בעייתי במיוחד עבור הצהובים, שנלחמים על מקום בפלייאין. לביא אמור היה לתרום דקות בתקופה הזו, וכעת הצוות המקצועי יידרש למצוא פתרונות חלופיים במהירות.

בשלב זה, השחקן צפוי לעבור בדיקות נוספות שיקבעו את חומרת הפציעה המדויקת ואת משך ההיעדרות שלו מהמגרשים. במכבי מקווים שלא מדובר בפגיעה שתשבית אותו לתקופה ממושכת, אך נכון לעכשיו חוסר הוודאות סביב מצבו מוסיף לחץ לקראת המשך המאבק ביורוליג.

היעדרותו של לביא עלולה להיות משמעותית במיוחד, לאור העובדה שמדובר בשחקן שמספק אנרגיות, קשיחות ונוכחות פיזית, אלמנטים קריטיים בשלבים המכריעים של העונה. במכבי תל אביב יקוו להתגבר על המכה ולשמור על סיכוייה להגיע לשלב הבא, למרות החיסרון.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
