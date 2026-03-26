"מי הכי הרשים אותי בישראל? גלוך ואליאל פרץ"

כוכב פ.ס.ז׳ ונבחרת גאורגיה, קברצחאליה, דיבר לאחר ה-2:2 נגד הנבחרת: "שמחתי להיות הקפטן. יש לישראל נבחרת טובה ושחקנים טובים, מאחל להם הצלחה"

חביצ'ה קבארצחליה מול ענאן חלאילי (רויטרס)
נבחרת ישראל פגשה הערב (חמישי) את גאורגיה למשחק ידידות נהדר, בו חזרה מפיגור כפול ל-2:2. מי שבלט מעל כולם על המגרש והראה עד כמה הוא שייך לרמות הגבוהות ביותר, הוא כוכב פאריס סן ז׳רמן ונבחרת גאורגיה, חביצה קברצחאליה.

הכוכב דיבר בסיום ואמר: "היה משחק טוב עם קצב טוב. ניסינו לעשות דברים אחרים ולא עשינו אותם כמו שצריך, זה לא היה משחק הכי טוב שלנו. אנחנו נמשיך לעבוד קשה עבור הנבחרת. זה תענוג להיות הקפטן של גאורגיה. אני אנסה לעשות את הטוב ביותר שלי כדי להיות הכי טוב שאני יכול להיות".

השחקן המוכשר התייחס גם לנבחרת הישראלית כשנשאל ממי התרשם בשורות הנבחרת בכחול לבן וענה: "מספר 11 אליאל פרץ, ואוסקר גלוך. הם שחקנים מאוד טובים. יש בנבחרת ישראל הרבה שחקנים טובים, הם נבחרת טובה. מאחל להם הצלחה".

