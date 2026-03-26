"הנבחרת לא נשברת ואפשר להזדהות איתה"

אמנם זה היה משחק ידידות בלבד, אבל נבחרת ישראל פתחה את עידן פוסט מוקדמות המונדיאל בתוצאה חיובית אחרי שחזרו מפיגור 2:0 ל-2:2 במשחק ידידות מול גאורגיה בטביליסי, כששני המחליפים גיא מזרחי ועומרי גאנדלמן כבשו לזכות הנבחרת הלאומית.

מאמן הנבחרת, רן בן שמעון, התייחס להופעה של השחקנים: “ספגנו בניגוד למה שקרה במשחק, שלטנו ושיחקנו טוב. היינו טובים בתוך המשחק. הקטע זה שאם אתה מקבל גולים, אז לא לאבד את עצמך. היו לנו מטרות משנה במשחק הזה, השגנו הרבה מהן. אוסקר נתן משחק גדול מבחינתי, זה רווח טהור. הרווחנו שחקנים ומבחינת מטרות מהמשחק הזה, אני חושב שהשגנו את כולן”.

על ההבדל בין המחציות: “באנו לגאורגיה מבלי לדעת את הכושר של השחקנים שלנו, יש פה כאלה שלא שיחקו חודש וחצי”.

רוי רביבו במאבק (רויטרס)

על הכושר של השחקנים: “רוי לא שיחק חודש וחצי כדורגל והוא היה אדיר, הגנתית והתקפית, מחויב. אני יכול להגיד שבתקופה הזו יש הרבה מורכבויות ומוקשים, זו תקופה מאוד מורכבת. יש לנו נבחרת שלא נשברת, שאפשר להזדהות איתה, שנותנת ברגע נתון את כל מה שיש לה על הדשא. חשוב לנו לשמור את הנבחרת מאוד מהודקת כמה שאפשר ולהשיג מטרות של התקדמות והיום היו כמה דברים מדהימים לראות”.

על הניהול של הנבחרת בתקופה הזו: “כל פעם כשבא לך להתלונן על משהו אתה אומר שיש חיילים בדרום ובצפון, צריך לשמור על צניעות, לתת לאנשים לעשות את העבודה שלהם. אני מתפלל ומאמין שהעם שלנו מדהים, זה חלק מהמחירים שאנחנו צריכים וחייבים לשלם, אבל מעלינו יש טייסים ואני יודע שמדברים על זה הרבה אבל זה חייב להיאמר, אבל אנחנו רוצים שלום לילדים שלנו, אנחנו אנשי שלום”.

על ניקיטה סטויאנוב ועומרי גאנדלמן: “עומרי, אנחנו יודעים את האיכויות שלו. מה שהיה בעבר איתו לא בהכרח תלוי שלא קיבל דקות. ניקיטה שחקן נבחרת אולימפית, מפה הוא ממשיך למשחק נגד בוסניה ואנחנו מחזיקים להם אצבעות שיחזיקו במשחק הזה. גם גיא מזרחי נכנס מדהים. אם אעבור שחקן שחקן יתחילו להיעלב לי בחדר ההלבשה”.

עומרי גאנדלמן לוקח את הכדור אחרי השער שכבש (רויטרס)

על חביצ’ה קבראצחליה: “אתה נע בין איזשהו קו בין אכזבה לבין למחוא לו כפיים. כחלק מהחיים שלנו נצטרך לדעת להתמודד עם שחקנים כאלו. הייתה פה נבחרת שהניעה ושלטה פה. הזמנים שהיו שהעפנו כדורים למעלה כבר לא יחזרו עם הנבחרת הזו”.

בן שמעון הוסיף: “לאורך המשחק הרגשתי שאנחנו עדיפים, לפעמים אתה חוזר בצורה מקרית, הפעם חזרנו כי נשארנו יצוקים ולא איבדנו את זה. זה היה משחק סופר משמעותי בשבילנו. רצינו לתת לשחקנים רבים ככל שאפשר לשחק, רצינו לנסות מערכים שונים ולשחק טיפה יותר תוצאתי, התוצאה הייתה חשובה, היה חשוב לא להפסיד וגם לתת דקות לשחקנים מרכזיים כמו אוסקר וניקיטה, היו דקות טובות וחשובות”.

“אליאל פרץ בא מהליגה הישראלית, אני שמח שהוא הוציא את הדמות שהוא מביא, הוא נתן את כולו, מאוד ממוקד במה שרוצים לעשות פה, הוא שחקן מאוד חשוב. השלב הבא? הנבחרת מקבלת שינוי, הכי חשוב זה שנחזור לארץ ושהמצב יהיה יותר טוב, שנהיה יותר יציבים, נעביר את הפילוסופיה שלנו", סיכם המאמן.