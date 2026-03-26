"ישראל לגמרי התעלתה עלינו, רק חביצ'ה שיחק"

בגיאורגיה ביקרו את נבחרתם אחרי ה-2:2 עם הבחורים של בן שמעון: "היינו חלשים, אף אחד חוץ מקבראצחליה לא עשה כלום. ישראל התעלתה טקטית וכבשה בצדק"

שחקני נבחרת ישראל (רויטרס)
נבחרת ישראל סיימה ב-2:2 מול גאורגיה החזקה במשחק ידידות, לאחר שספגה צמד שערים מחביצ'ה קבראצחליה והצליחה להשוות. ב'ספורטל' הגיאורגי סיכמו את ההתמודדות וציינו כי הנבחרת שלהם פתחה טוב, שלטה לאורך שלבים רבים ואף נראתה בדרך לניצחון, אך איבדה שליטה במחצית השנייה ואפשרה לישראל לחזור למשחק ולאזן את התוצאה.

“סניול העלה בהרכב שלושה שחקני להופעת בכורה: בריאשווילי, גדראני וג'י ממאגיישווילי. הנבחרת המקומית פתחה טוב ועלתה ליתרון כבר מהפתיחה, כשהיא תוקפת בעיקר דרך האגף השמאלי. ההזדמנות הראשונה הגיעה רק בדקה ה-31, אך הם לא הצליחו לנצל חוסר תיאום בין שוער היריבה להגנה”, נכת ב’ספורטל’.

“הקישור היה מבולגן”

“לאחר מכן ההתקפות של המארחת התגברו, ואחרי כדור קרן לוחושווילי נגח למשקוף, וזמן קצר לאחר מכן חביצ'ה קבראצחליה כבש בסגנון האופייני לו. לקראת סיום המחצית הראשונה גם היריבה הגיעה להזדמנות, אך בריאשווילי חסם את הבעיטה של חלאילי”, נכתב.

“בתחילת המחצית השנייה ישראל הפכה לפעילה יותר, אך ללא תוצאה, ובמהלך התקפת נגד מהירה הקפטן החדש של הנבחרת כבש צמד עם שער יפה. ישראל חזרה לתקוף, כבשה שני שערים והשוותה את התוצאה. הנבחרת הגאורגית התקשתה להחזיק בכדור, לא הצליחה לשלוט במשחק והקישור היה מבולגן לחלוטין”, סיכמו בגיאורגיה.

ב’קריסטל ספורט’ נכתב: “רק קבראצחליה: הקבוצה הייתה חלשה במחצית השנייה בדרך לתיקו עם ישראל. אפשר היה לראות רק את חביצ'ה במגרש, אף אחד אחר לא עשה כלום. לא היו שום צירופים חדשים, ולעומתנו אחרי מחצית ראשונה מאכזבת, ישראל לגמרי התעלתה עלינו טקטית במחצית השנייה והבקיעה שני שערים בצדק”.

