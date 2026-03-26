5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ערן ויסברד מונה לפסיכולוג הספורט של נתניה

מועדון הודיע על הצטרפותו של אחד מאנשי המקצוע המוערכים בתחום, המשמש במקביל כראש תחום הפסיכולוגיה בהתאחדות לכדורגל. ויסברד: "בא לעבוד קשה"

שחקני מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)
מכבי נתניה ממשיכה לעבות את המעטפת המקצועית שלה. המועדון הודיע הערב (חמישי) על מינויו של ערן ויסברד לתפקיד פסיכולוג הספורט של הקבוצה הבוגרת. המהלך מגיע כחלק מהאסטרטגיה של הנהלת המועדון להעניק לשחקנים מעטפת הוליסטית שתשפר את הביצועים לא רק בפן הפיזי, אלא גם בזה המנטלי.

ויסברד נחשב לאחד השמות המוכרים והמוערכים בענף. מעבר לניסיון העשיר שצבר בדרגים הגבוהים ביותר של הכדורגל הישראלי, הוא מחזיק בתפקיד מפתח כראש תחום הפסיכולוגיה באגף ההדרכה של ההתאחדות לכדורגל, תפקיד בו ימשיך להחזיק במקביל לעבודתו אצל היהלומים.

"חוסן מנטלי הוא מרכיב קריטי"

"אני שמח ומתרגש להצטרף למועדון הענק הזה", מסר ויסברד לאחר החתימה. "באתי לעבוד קשה מאחורי הקלעים ולעזור לקבוצה לעמוד בכל המטרות שלה, כדי שנוכל יחד לשמח את האוהדים המדהימים. אני מאמין גדול בפרויקט של מכבי נתניה ומחכה כבר להתחיל בעבודה המשותפת".

אורי ויסברד (באדיבות מכבי נתניה)

במכבי נתניה רואים במינוי צעד הכרחי להתקדמות המועדון: "אנחנו רואים בחוסן המנטלי מרכיב קריטי בהצלחה של קבוצת כדורגל מודרנית", נמסר מהמועדון. "הניסיון של ערן בהתאחדות לכדורגל והיכולות המוכחות שלו יהוו נכס אדיר לשחקנים ולצוות המקצועי שלנו בדרך להשגת היעדים שהצבנו לעצמנו".

