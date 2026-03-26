דוהר קדימה: ניצחון מוחץ ליאניק סינר במיאמי

יאניק סינר ממשיך את החודש המושלם שלו והעפיל לחצי גמר טורניר מיאמי, לאחר ניצחון חד צדדי במיוחד על פרנסס טיאפו. האיטלקי, המדורג 2 בעולם, שלט במשחק מהרגע הראשון וניצח 2:6, 2:6 תוך 71 דקות בלבד, בדרך לאחת ההופעות המרשימות שלו העונה.

כבר במשחקון הפתיחה סינר שבר את ההגשה של האמריקאי והבהיר לאן הרוח נושבת. מאותו רגע הוא לא הסתכל לאחור, כשהוא מפגין שליטה מוחלטת מהקו האחורי ורמת דיוק גבוהה במיוחד, שלא הותירה לטיאפו סיכוי אמיתי לחזור למשחק.

בדרך לדאבל הנדיר

הנתונים ממחישים עד כמה סינר היה דומיננטי: הוא איבד רק 9 נקודות בהגשה לאורך כל המשחק וסיים עם דירוג ביצוע של 9.65, הרבה מעל הממוצע בסבב. בשלב מסוים, גם הקהל הביתי הרועש התקשה להגיב, כשהיכולת של האיטלקי פשוט השתיקה את האצטדיון.

עבור סינר מדובר בעוד צעד לעבר הישג יוקרתי במיוחד, "סאנשיין דאבל", זכייה גם באינדיאן וולס וגם במיאמי באותה שנה, הישג שלא הושג מאז רוג'ר פדרר ב-2017. האיטלקי בן ה-24 נמצא בכושר שיא ונראה בשל מתמיד לעשות זאת.

בחצי הגמר הוא יפגוש את אלכסנדר זברב או פרנסיסקו סרונדולו, כאשר זו תהיה הופעת חצי הגמר הרביעית שלו מתוך חמש השתתפויות במיאמי, נתון שממחיש את העקביות הגבוהה שלו בטורניר.

גם כאשר טיאפו ניסה להתאושש בתחילת המערכה השנייה וקיבל תמיכה מהקהל, סינר שמר על ריכוז, המשיך להפעיל לחץ בלתי פוסק והצליח להשיג שבירה נוספת בזמן הנכון. משם הדרך לניצחון הייתה קצרה, כשהוא מאבד משחקון אחד בלבד עד לסיום ומשלים תצוגת תכלית.