יום חמישי, 26.03.2026 שעה 21:22
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל

הפועל אילת הביסה 61:106 את מעלה אדומים

במשחק החזרה של הכדורסל הישראלי, הדרומיים שלטו לכל ארוך המשחק וההפגינו עליונות מוחלטת על היריבה שהופיעה ללא הזרים שלה. 18 נק׳ לטל וליין

שחקני הפועל אילת חוגגים (המהלך המנצח)
במשחק החזרה של הכדורסל הישראלי, גברה הפועל אילת על מכבי מעלה אדומים 61:106 במסגרת מחזור 23 בליגה לאומית Winner. לכל אורך המשחק הדרומיים שלטו וניצלו את העובדה שיריבתם הופיעה ללא זרים למשחק. אילת, למעשה, התקרבה עוד קצת אל עבר ליגת העל ואם לא יקרה משהו יוצא דופן היא תחגוג עלייה במחזורים הקרובים. 

קלעו להפועל אילת: אליעד טל וישמעאל ליין 18 נק' כ"א, צוף בן משה 13 נק', שגיא פנחס ותומר פורת (12 ריבאונדים) 12 נק' כ"א, עידו הראל 11 נק', אוסטין טילמן (3 חטיפות) 9 נק', אלון דרוקר 8 נק', דאסטי האנאס 6 נק', מירון רוינה 4 נק'.

קלעו למכבי מעלה אדומים: רום כיטכס 18 נק', ברק אוריון 17 נק', טל צוויפלר 12 נק', איתי קרביוב 9 נק', יבגני חולודוב ועדי כהן סבן (8 אסיסטים) 5 נק' כ"א, עמיעד ינאי 3 נק', יובל בן עטר 2 נק'

