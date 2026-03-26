הפועל אילת הביסה 61:106 את מעלה אדומים

במשחק החזרה של הכדורסל הישראלי, גברה הפועל אילת על מכבי מעלה אדומים 61:106 במסגרת מחזור 23 בליגה לאומית Winner. לכל אורך המשחק הדרומיים שלטו וניצלו את העובדה שיריבתם הופיעה ללא זרים למשחק. אילת, למעשה, התקרבה עוד קצת אל עבר ליגת העל ואם לא יקרה משהו יוצא דופן היא תחגוג עלייה במחזורים הקרובים.

קלעו להפועל אילת: אליעד טל וישמעאל ליין 18 נק' כ"א, צוף בן משה 13 נק', שגיא פנחס ותומר פורת (12 ריבאונדים) 12 נק' כ"א, עידו הראל 11 נק', אוסטין טילמן (3 חטיפות) 9 נק', אלון דרוקר 8 נק', דאסטי האנאס 6 נק', מירון רוינה 4 נק'.

מירון רוינה עולה לסל (המהלך המנצח)

דאסטי האנאס מוסר (המהלך המנצח)

קלעו למכבי מעלה אדומים: רום כיטכס 18 נק', ברק אוריון 17 נק', טל צוויפלר 12 נק', איתי קרביוב 9 נק', יבגני חולודוב ועדי כהן סבן (8 אסיסטים) 5 נק' כ"א, עמיעד ינאי 3 נק', יובל בן עטר 2 נק'