גאנדלמן: "לצ'ה לא רצתה שאגיע, שמח שבאתי"

קשר הנבחרת וכובש שער השוויון דיבר לאחר ה-2:2 מול נבחרת גאורגיה: "כיף גדול להגיע ולכבוש, חיכיתי לזה הרבה זמן ואני שמח". וגם: התחרות בישראל

שחקני נבחרת ישראל חוגגים (רויטרס)
בזמן שבארץ הכדורגל עדיין לא חזר, נבחרת ישראל פגשה היום (חמישי) את נבחרת גאורגיה למשחק ידידות שהסתיים בשוויון 2:2. בסיום המשחק התראיין שחקן הנבחרת וכובש שער השוויון, עומרי גאנדלמן.

“קודם כל זה כיף גדול לבוא לנבחרת ולכבוש, אין כיף כה. יש כמה שברים ביד וכאבים אבל מאוד רציתי להגיע. חיכיתי הרבה לזה ואני שמח. נבחרת ישראל זו תחרות מאוד גדולה, בכל העמדות יש תחרות בריאה ואנחנו באים לעזור ולתמוך בנבחרת, זה תמיד היה בי והמשכתי לשפר את זה“.

הקשר התייחס גם לחוסר המזל שפקד אותו: “פציעות הן חלק מהמשחק אבל אני תמיד בא רעב ולעזור, אני מקווה שאני אמשיך, אני לא אשקר ואגיד שהקבוצה רצתה שאבוא, אני מאוד שמחתי שהגעתי”. על מאבקי הירידה באיטליה: “יש עוד קבוצות במאבק, יש עוד שמונה משחקים והרבה יכול לקרות”. 

