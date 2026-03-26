יום חמישי, 26.03.2026 שעה 21:22
כדורגל עולמי

"מראדונה מת לבד כמו כלב, מרגיש אשם בזה"

שחקן העבר הארגנטינאי, גבריאל בטיסטוטה, התייחס למוות של אגדת נבחרתו: “לא עשינו מספיק כדי להגן עליו, קשה לי לחשוב על זה". וגם: ההשוואות למסי

|
דייגו מראדונה (רויטרס)
אמנם זה קרה לפני למעלה מחמש שנים, אבל מותו של דייגו ארמנדו מראדונה עדיין כואב לכל הארגנטינאים. אחד מהם הוא שחקן העבר הארגנטינאי ששיחק עם מראדונה, גבריאל בטיסטוטה, שדיבר על כך היום (חמישי) בפודקאסט של ריו פרדיננד.

“היחסים עם דייגו היו משהו שאני לא יכול להסביר. תמיד ניסיתי לומר לו את האמת, למרות שהוא היה מבוגר ממני בעשר שנים, אולי בגלל זה הוא כיבד אותי. הוא נתן לנו הכול, רגעים מדהימים. אתה חושב שהכול בסדר, שיש להם הכול. הם לא בוכים, הם נראים כמו גיבורי-על, אבל הם בני אדם”.

בטיסטוטה התייחס גם למותו של האגדה הארגנטינאית: “זו בושה, כי הוא היה אדם גדול והוא מת לבד, אף אחד לא היה איתו. הוא מת כמו כלב. לא עשינו מספיק כדי להגן עליו. זה משהו שאני לא אוהב לחשוב עליו. אני מאשים את עצמי בזה כי יכולתי לעזור לו. אם אתה אוהב מישהו, אתה צריך לעזור לו כשהוא צריך. למה לא? גם כשהם קשים להתמודדות”.

“מראדונה הוא הטוב ביותר, למסי אין את אותה כריזמה”

בסיום הארגנטינאי דיבר על ההשוואה בין מראדונה למסי: “מסי הבקיע כמעט 1000 שערים ומראדונה 200. מסי רגוע ומראדונה לא היה כזה. מבחינתי מראדונה הוא הטוב ביותר. הוא יכול היה לשחק, להתמודד עם שופטים ויריבים. הוא עשה דברים מדהימים. וגם מסי יכול, אבל אין לו את אותו כריזמה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
