"מראדונה מת לבד כמו כלב, מרגיש אשם בזה"

אמנם זה קרה לפני למעלה מחמש שנים, אבל מותו של דייגו ארמנדו מראדונה עדיין כואב לכל הארגנטינאים. אחד מהם הוא שחקן העבר הארגנטינאי ששיחק עם מראדונה, גבריאל בטיסטוטה, שדיבר על כך היום (חמישי) בפודקאסט של ריו פרדיננד.

“היחסים עם דייגו היו משהו שאני לא יכול להסביר. תמיד ניסיתי לומר לו את האמת, למרות שהוא היה מבוגר ממני בעשר שנים, אולי בגלל זה הוא כיבד אותי. הוא נתן לנו הכול, רגעים מדהימים. אתה חושב שהכול בסדר, שיש להם הכול. הם לא בוכים, הם נראים כמו גיבורי-על, אבל הם בני אדם”.

בטיסטוטה התייחס גם למותו של האגדה הארגנטינאית: “זו בושה, כי הוא היה אדם גדול והוא מת לבד, אף אחד לא היה איתו. הוא מת כמו כלב. לא עשינו מספיק כדי להגן עליו. זה משהו שאני לא אוהב לחשוב עליו. אני מאשים את עצמי בזה כי יכולתי לעזור לו. אם אתה אוהב מישהו, אתה צריך לעזור לו כשהוא צריך. למה לא? גם כשהם קשים להתמודדות”.

“מראדונה הוא הטוב ביותר, למסי אין את אותה כריזמה”

בסיום הארגנטינאי דיבר על ההשוואה בין מראדונה למסי: “מסי הבקיע כמעט 1000 שערים ומראדונה 200. מסי רגוע ומראדונה לא היה כזה. מבחינתי מראדונה הוא הטוב ביותר. הוא יכול היה לשחק, להתמודד עם שופטים ויריבים. הוא עשה דברים מדהימים. וגם מסי יכול, אבל אין לו את אותו כריזמה”.