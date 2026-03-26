יום חמישי, 26.03.2026 שעה 20:28
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל

הזרים של מכבי חיפה טרם חזרו, סנדי כהן כן

המתאזרח ישחק מחר מול רחובות, פרייס ינחת בשני. כרגע טאונסנד שמוביל את קלעי הקבוצה בליגה מסרב לחזור בעקבות המצב. התשובה: ככל הנראה בשבוע הבא

|
סנדי כהן במדי מכבי חיפה (באדיבות המועדון)
במכבי חיפה היו בטוחים שיספיקו להחזיר את הזרים לישראל עוד לפני משחק החזרה לליגה מחר (שישי, רוממה, 14:00) מול מכבי רחובות, אך תכניות לחוד ומציאות לחוד. 

בעוד סנדי כהן כן נחת השבוע, שני הזרים טרם הגיעו. ג'וש פרייס ינחת בישראל ביום שני, אך הזר השני, ג'ייס טאונסנד, לא מתוכנן לחזור בשבוע הבא ולא מן הנמנע שהירוקים מהכרמל ייאלצו להחליף אותו.

כרגע טאונסנד, המוביל את קלעי מכבי חיפה בליגה, עם 20.7 נקודות למשחק, חושש עדיין לחזור לארץ. במועדון אמרו כי אחרי סוף השבוע אולי המצב יתבהר והם יהיו חכמים יותר לגבי האם טאונסנד יחזור או לא. 

