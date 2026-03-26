הזרים של מכבי חיפה טרם חזרו, סנדי כהן כן

במכבי חיפה היו בטוחים שיספיקו להחזיר את הזרים לישראל עוד לפני משחק החזרה לליגה מחר (שישי, רוממה, 14:00) מול מכבי רחובות, אך תכניות לחוד ומציאות לחוד.

בעוד סנדי כהן כן נחת השבוע, שני הזרים טרם הגיעו. ג'וש פרייס ינחת בישראל ביום שני, אך הזר השני, ג'ייס טאונסנד, לא מתוכנן לחזור בשבוע הבא ולא מן הנמנע שהירוקים מהכרמל ייאלצו להחליף אותו.

כרגע טאונסנד, המוביל את קלעי מכבי חיפה בליגה, עם 20.7 נקודות למשחק, חושש עדיין לחזור לארץ. במועדון אמרו כי אחרי סוף השבוע אולי המצב יתבהר והם יהיו חכמים יותר לגבי האם טאונסנד יחזור או לא.