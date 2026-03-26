המשחק בין צפת לקריית גת נדחה, סדני כהן חזר

במכבי חיפה היו בטוחים שיספיקו להחזיר את הזרים לישראל עוד לפני משחק החזרה לליגה מחר (שישי, רוממה, 14:00) מול מכבי רחובות, אך תכניות לחוד ומציאות לחוד.

בעוד סנדי כהן כן נחת השבוע, שני הזרים טרם הגיעו. ג'וש פרייס ינחת בישראל ביום שני, אך הזר השני, ג'ייס טאונסנד, לא מתוכנן לחזור בשבוע הבא ולא מן הנמנע שהירוקים מהכרמל ייאלצו להחליף אותו.

כרגע טאונסנד, המוביל את קלעי מכבי חיפה בליגה, עם 20.7 נקודות למשחק, חושש עדיין לחזור לארץ. במועדון אמרו כי אחרי סוף השבוע אולי המצב יתבהר והם יהיו חכמים יותר לגבי האם טאונסנד יחזור או לא.

המשחק בין מ.ס צפת לקריית גת נדחה בשל המצב הביטחוני

איגוד הכדורסל והליגה הלאומית הודיעו רשמית שהמשחק בין שתי הקבוצות מחר (שישי) יידחה בשל המצב הביטחוני: “ועדת ליגה וגביע של איגוד הכדורסל החליטה לדחות את המשחק מחר בין מ.ס צפת לקריית גת בשל המצב הביטחוני המתוח ששרר במדינה היום. בימים האחרונים התכנסה הוועדה בכל יום בכדי לבחון את המצב, והערב קיבלה החלטה על דחיית המשחק במסגרת המחזור ה-23 בליגה לאומית Winner”.