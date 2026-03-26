פיקוד העורף אישר קיום משחקים במושבה ולויטה

פיקוד העורף ממשיך להתאים את עולם הכדורגל למציאות הביטחונית המורכבת, והיום התקבל עדכון משמעותי לגבי חזרת המשחקים.

אצטדיון המושבה בפתח תקווה ואצטדיון לויטה בכפר סבא קיבלו אישור רשמי לארח משחקים, לאחר שבמהלך היום הוצבו בהם ממ״דים יבילים, בהתאם להנחיות הבטיחות המחמירות.

המהלך נועד לאפשר קיום משחקים תוך שמירה על ביטחון השחקנים והצוותים, גם תחת איום מתמשך.

בי”א ובדוחא טרם הוצבו ממ”דים יבילים

במקביל, ישנם עדיין אצטדיונים שלא עומדים בדרישות ולכן אינם מורשים לארח משחקים בשלב זה. מדובר באצטדיון י״א באשדוד ובאצטדיון דוחא בסכנין, שם טרם הוצבו ממ״דים יבילים, מה שמונע בשלב זה את אישורם על ידי פיקוד העורף.

עד להשלמת ההתאמות הנדרשות, לא ניתן יהיה לקיים בהם משחקים במסגרת הליגות. חשוב לציין כי מלבד אותם מקרים בודדים, מרבית אצטדיוני הליגות המקצועניות בישראל כבר קיבלו אור ירוק לחידוש הפעילות. החריג היחיד הוא אזור עכו, שבו פיקוד העורף אינו מאפשר בשלב זה לקיים משחקים כלל.

כל יתר האצטדיונים עומדים בתנאים שנקבעו במסגרת המתווה המשותף של מנהלת הליגות ופיקוד העורף, שנבנה במיוחד לתקופת מבצע "שאגת הארי", במטרה לאזן בין חזרת הכדורגל לבין שמירה מקסימלית על בטיחות.