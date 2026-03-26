יום חמישי, 26.03.2026 שעה 21:12
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

פיקוד העורף אישר קיום משחקים במושבה ולויטה

האצטדיונים שבפתח תקווה ובכפר סבא אושרו לאחר שבמהלך היום הוצבו בהם ממ"דים יבילים. רק בי"א באשדוד ובדוחא בסכנין טרם אושרו קיום המשחקים

|
אצטדיון המושבה (חגי מיכאלי)
אצטדיון המושבה (חגי מיכאלי)

פיקוד העורף ממשיך להתאים את עולם הכדורגל למציאות הביטחונית המורכבת, והיום התקבל עדכון משמעותי לגבי חזרת המשחקים.

אצטדיון המושבה בפתח תקווה ואצטדיון לויטה בכפר סבא קיבלו אישור רשמי לארח משחקים, לאחר שבמהלך היום הוצבו בהם ממ״דים יבילים, בהתאם להנחיות הבטיחות המחמירות.

המהלך נועד לאפשר קיום משחקים תוך שמירה על ביטחון השחקנים והצוותים, גם תחת איום מתמשך.

בי”א ובדוחא טרם הוצבו ממ”דים יבילים

במקביל, ישנם עדיין אצטדיונים שלא עומדים בדרישות ולכן אינם מורשים לארח משחקים בשלב זה. מדובר באצטדיון י״א באשדוד ובאצטדיון דוחא בסכנין, שם טרם הוצבו ממ״דים יבילים, מה שמונע בשלב זה את אישורם על ידי פיקוד העורף.

עד להשלמת ההתאמות הנדרשות, לא ניתן יהיה לקיים בהם משחקים במסגרת הליגות. חשוב לציין כי מלבד אותם מקרים בודדים, מרבית אצטדיוני הליגות המקצועניות בישראל כבר קיבלו אור ירוק לחידוש הפעילות. החריג היחיד הוא אזור עכו, שבו פיקוד העורף אינו מאפשר בשלב זה לקיים משחקים כלל.

כל יתר האצטדיונים עומדים בתנאים שנקבעו במסגרת המתווה המשותף של מנהלת הליגות ופיקוד העורף, שנבנה במיוחד לתקופת מבצע "שאגת הארי", במטרה לאזן בין חזרת הכדורגל לבין שמירה מקסימלית על בטיחות.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
