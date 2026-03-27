יום שישי, 27.03.2026 שעה 09:07
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

מדהים: כיבדי גורדון ניצח בפרו תוך פחות מדקה

אדיר: תוך שניות, הלוחם הישראלי הכניע בנוקאאוט גדול את אלכסיס ראמוס, באולם מפוצץ בדגלי ישראל והרגשה כאילו אנחנו בכלל בירושלים ולא בלימה. צפו

כיבדי גורדון (LFA)
אהבת השם גורדון הטריף מדינה שלמה כשניצח את יריבו הטורקי והבוקר (שישי) הצטרף לחגיגה גם אחיו, כיבדי משאלתי גורדון, שעלה לזירה בלימה, פרו, שבאולם שהיה מפוצץ בקהל ישראלי ודגלים כחול-לבן. הלוחם הישראלי הכניע בנוקאאוט מטורף תוך שניות בודדות את היריב המקומי, אלכסיס ראמוס, באירוע ה-FFC 102. 

על הנייר זה היה כאמור קרב ביתי של ראמוס הפרואני, אך למעשה, זה היה בדיוק ההפך, כשהקהל הישראלי תפס את האולם, שרק בוז למקומי ושר בלי הפסקה לכיבדי גורדון, שעלה בטירוף, חסם את היריב והכניע אותו בנוקאאוט בקרב שנמשך פחות מדקה.

כיבדי בן ה-26, לוחם ה-MMA של המשפחה, נמצא בתחום כבר חמש שנים והספיק להילחם גם בברזיל ובארצות הברית. המטרה הברורה שלו היא להגיע בסופו של דבר ל-UFC, כאשר מאזנו עלה כעת בזכות הניצחון לשמונה ניצחונות ושני הפסדים.

כיבדי גורדון עם נוקאאוט תוך 45 שניות!

סיבוב ראשון: נוקאאוט אדיר של כיבדי גורדון!

כיבדי עלה עם צעיף חצי חצי: דגל ישראל והסמל של בית”ר ירושלים, קבוצתו האהובה, ועשה שמע ישראל בכניסה לתשואות הקהל הישראלי בקהל, בזמן שהלוחם המקומי קיבל שריקות בוז. הקהל שר “עם ישראל חי” ו”אל תירא ישראל” על אדמת פרו. 

הקרב התחיל וכיבדי פתח בסערה, כשניסה ישר להפגין דומיננטיות עם בעיטה גבוהה. כיבדי עשה בלוק אדיר וריסק ליריב הפרואני את הרגל, אך לא הסתפק בזה. הלוחם הישראלי הריח דם וסיים את הקרב בנוקאאוט אדיר תוך מספר שניות בלבד!

הקהל היה בטירוף מוחלט. על אדמת פרו, מול יריב פרואני, זה נשמע היה כאילו אנחנו באולם בירושלים, והקהל שר “אנחנו מאמינים בני מאמינים”. כיבדי צעק: “עם ישראל חי!”, התעטף בדגל ישראל ושילהב את הקהל.

