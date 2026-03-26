יותר מחצי: 11 קבוצות פרמייר ליג באירופה?

בעונה הקודמת הפרמייר ליג שברה שיא. הליגה האנגלית שלחה לא פחות מתשע נציגות: ליברפול, מנצ’סטר סיטי, ארסנל, צ’לסי, טוטנהאם, ניוקאסל, אסטון וילה, נוטינגהאם פורסט וקריסטל פאלאס לשחק במפעלים האירופיים העונה. בעונה הבאה, ייתכן כי השיא יישבר שוב על ידה, כשהיא עשויה לשלוח לא פחות מ-11 קבוצות, כך לפי ניתוח של ‘האתלטיק’.

הסיטואציה בה העפילו תשע קבוצות בעונה הקודמת תעזור להישג לצמוח יותר, על אף שכבר ארבע קבוצות: צ’לסי, מנצ’סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם כבר הודחו ונשארו להתעסק במפעל/ים המקומי/ים. כשהליגות המקומיות יגיעו לרגעי ההכרעה אחרי הפגרה הנוכחית, הפרמייר ליג נמצאת במצב הכי אידיאלי שהייתה בו מאז 2002, הפעם הראשונה בה שלחה ארבע נציגות לליגת האלופות.

הכרטיס החמישי מגיע בעקבות אותם הישגים של תשע הקבוצות, שאוספות ניקוד למדינה. כרגע אנגליה נמצאת במקום הראשון מבין כל הליגות באירופה, מבחינת ניקוד, כששני המקומות הראשונים מבטיחים כרטיס נוסף לליגת האלופות לאותה מדינה. חשוב לציין שזה עדיין לא מובטח והכל פתוח, אך הליגה האנגלית נמצאת בדרך הנכונה להשיג זאת בפעם השנייה ברצף.

מצב כזה אומר שחמש הקבוצות הראשונות בטבלה, שנכון לרגע זה הן ארסנל, מנצ’סטר סיטי, מנצ’סטר יונייטד, אסטון וילה וליברפול יעפילו לליגת האלופות בעונה הבאה. לפרמייר ליג מובטח גם שני כרטיסים לליגה האירופית בעונה הבאה בעקבות המיקום של הליגה כראשונה בעולם בדירוג הליגות, מה ששולח לשם לפחות כרגע את צ’לסי שניצבת במקום השישי, ואת מי שתזכה בגביע האנגלי.

הכרטיס השביעי מובטח, מהשמיני מתחיל הבלגן

הכרטיס השביעי המובטח (אם יעפילו בסוף רק ארבע קבוצות לליגת האלופות), שהוא למעשה השמיני לאור הפער הלא קטן בין האנגליות לשאר הקבוצות בניקוד המצטבר, ילך לזוכה בגביע הליגה האנגלי. אך בגלל הגביעים, המצב מתחיל להיות מסובך.

שש מתוך שמונה הקבוצות שנותרו בגביע האנגלי הן מהפרמייר ליג, ארבע מתוכן: ארסנל, צ’לסי, מנצ’סטר סיטי וליברפול, נמצאות בשש המקומות הראשונים בליגה. אם אחת מהארבע הללו תזכה בגביע בזמן שהיא שומרת על המקום בשישייה, הכרטיס השני לליגה האירופית ילך למי שנמצאת במקום השביעי בליגה: כרגע ברנטפורד.

אם זו תהיה אחת מארבע הקבוצות האחרות: ווסטהאם, לידס, סאות’המפטון ודניאל פרץ מהצ’מפיונשיפ או פורט וייל מהליגה הראשונה (השלישית בטיבה), אותה קבוצה שזכתה תשיג את הכרטיס השני. הזכייה של מנצ’סטר סיטי בגביע הליגה האנגלי הבטיח את השתתפות הקבוצה באירופה בעונה הבאה, אבל בקונפרנס ליג. בהנחה שהיא תסיים בין חמש הראשונות, הכרטיס לקונפרנס עובר לקבוצה שניצבת במקום השמיני: כרגע זו אברטון.

פורסט יכולה לשחזר את ההישג של טוטנהאם, פאלאס עם מתנת פרידה למאמן

עדיין לא סיימנו. לנוטינגהאם פורסט יש סיכוי לשחזר את ההישג של טוטנהאם מהעונה הקודמת, כשהייתה בתחתית הפרמייר ליג אבל הצליחה לזכות בליגה האירופית, מה שהקנה לה מקום בליגת האלופות בעונה הנוכחית. אם זה יקרה, פורסט תהפוך לנציגה האנגלית השישית במפעל הגדול ביותר למועדונים, והתשיעית בכלל המפעלים באירופה.

קריסטל פאלאס יכולה לעשות מהלך דומה ולהניף את גביע הקונפרנס ליג בסיום העונה, מה שייתן מתנת פרידה למאמן אוליבר גלאסנר שיעזוב. אם תזכה, תצטרף לשתי קבוצות בליגה האירופית, שם תהיה הנציגה השלישית מהמדינה והעשירית באירופה בעונה הבאה.

התרחיש לכרטיס 11 והיסטורי קשה, אבל עדיין בר השגה והוא תלוי בשתי קבוצות: ליברפול ואסטון וילה. כרגע וילה יושבת במקום הרביעי עם 54, בעוד שליברפול חמישית עם 49, נקודה יותר מצ’לסי ושבע בלבד מבורנמות’ הנמצאת במקום ה-13.

אם יקרה מצב שבו שתי הקבוצות יסיימו מחוץ לחמש המקומות הראשונים, אך יצליחו לזכות במפעל אירופי בליגת האלופות ובליגה האירופית בהתאמה, הן יצטרפו לחמש הראשונות ויהפכו לנציגה השישית והשביעית של הליגה באלופות.

מצב כזה ישלח את הקבוצה במקום השמיני, יחד עם קריסטל פאלאס (בהנחה שתזכה בקונפרנס ליג) והזוכה בגביע האנגלי/הקבוצה במקום התשיעי בליגה לליגה האירופית והקבוצה במקום ה-10 תבטיח את הכרטיס ה-11 בסך הכל, מה ששולח לא פחות מ-55% מהליגה לשחק באירופה בעונה הבאה.

חשוב לסייג שוב ולהגיד כי הסיכויים לכך קלושים, אבל הם אכן קיימים. בעוד מספר שבועות נדע האם זה באמת יקרה והפרמייר ליג, הליגה שגם ככה עתירה בכסף יותר מכל אחת אחר, תמשיך לבדל את עצמה מאחרות עם קפיצת מדרגה נוספת ואפילו שבירת תקרת זכוכית שטרם נראתה, וספק אם תיראה בשנים הקרובות.