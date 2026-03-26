מפתיע: המכרז להקמת וינגייט צפון נפתח מחדש

המכרז להקמת וינגייט צפון ייפתח מחדש באופן מפתיע. לאחר ההכרזה על כך שהשלוחה של המכון הלאומי תקום בחיפה וכרמיאל, דירקטוריון מכון וינגייט החליט היום (חמישי) לפתוח מחדש את המכרז בעקבות תלונה שהתקבלה באשר להליך ויבחן מחדש את ההצעות.

לאחר שהוכרז על ידי שר התרבות והספורט מיקי זוהר כי השלוחה תקום בחיפה וכרמיאל, התחוללה דרמה במכון הלאומי. דני עטר, ראש המועצה האזורית גלבוע, פנה לראשי המכון והתלונן על כך שלא ידע שאפשר להגיש הצעה משולבת של כמה ערים או יישובים, ובעקבות זאת הוחלט לפתוח מחדש את המכרז לקבלת הצעות נוספות.

בחודש האחרון היה אמור להתקיים טקס עם ההכרזה הרשמית על הקמת השלוחה בצפון, כפי שקרה בבאר שבע עם וינגייט דרום, אך זה נדחה, כפי הנראה גם בגלל הפנייה של עטר שהתלונן על ההליך וגם בגלל המלחמה מול איראן. כעת, בעקבות החלטת הדירקטוריון, ייתכן והבחירה במיקום של וינגייט צפון תיבחן מחדש, אם כי גורמים במכון מטילים ספק בכך שתהיה הצעה טובה יותר של שתי ערים מלבד זו של חיפה וכרמיאל.

השר מיקי זוהר בטקס ההכרזה על וינגייט דרום (שחר גרוס)

בינתיים, לאחר הכרזת שר התרבות והספורט מיקי זוהר כי "יוקם בית האיגודים במכון וינגייט", כפי שפורסם ב-ONE, דירקטוריון מכון וינגייט דן בנושא ונתן אור ירוק למהלך. לפיכך, בקרוב יוקם בית האיגודים שיכיל את משרדי כל איגודי הספורט השונים. זה יקרה במבנים יבילים, כך שההקמה תהיה מהירה יחסית, וזה גם יאפשר למכון לרשום הכנסות נוספות במינימום הוצאות.

בנוסף, ועדת האיתור של מכון וינגייט למינוי מנהל היחידה לספורט הישגי טרם התכנסה, משום שבמכון רצו לשנות את הרכב הוועדה. יו"ר המכון, ארי שטינברג, יהיה חבר בוועדה במקומה של סמנכ"לית הספורט במכון סהר אלוני, וכמו כן חמוטל זוזוט-צדקה תיכנס כנציגת משרד התרבות והספורט במקומו של יניב נוימן.

במכון טרם התכנסו כדי לבחור את מנהל היחידה לספורט הישגי הבא, לאחר שדני אורן כבר פרש לגמלאות ועזב את משרדו. ל-ONE נודע כי ישנם תשעה מועמדים שעברו את דרישות הסף ובין המועמדים להחליפו נמצאים רחלי ויגדורצ'יק, יאיר טלמון, ורד בוסקילה וגנאדי סרף.

בנוסף, תומר יעקב נבחר רשמית לסמנכ"ל המינהל וההון אנושי של מכון וינגייט, לאחר המלצת ועדת האיתור. עד כה הוא שימש כממלא מקום לתפקיד - וכעת קיבל אותו באופן קבוע לאחר ישיבת הדירקטוריון. יו"ר ועד העובדים, קותי דרעי, בירך אותו על קבלת התפקיד.