יום חמישי, 26.03.2026 שעה 18:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
5312-6320הפועל בנות קטמון1
4717-8320מ.ס. קרית גת2
2836-3120אסא ת"א3
2734-3520מכבי חולון4
2636-3419מכבי כשרונות חדרה5
1831-1919הפועל רעננה6
1059-1420פנתרות אשדוד7
769-1520מ.כ. רמת השרון8

אחרי 40 דקות: משחקי ליגת העל לנשים נעצרו

ליגת כדורגל הנשים חזרה לפעילות לראשונה מאז פרוץ המלחמה, אך התראה של פיקוד העורף בעקבות ירי מאיראן הביאה להפסקה זמנית של 4 המשחקים שבמרכז

כדור כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)
ליגת העל בכדורגל נשים חזרה היום (חמישי) לפעילות לראשונה מאז פרוץ המלחמה עם איראן, אך לא הכל הולך חלק וכבר כחצי שעה מתחילת המחזור, ארבעת המשחקים שנערכים במרכז נעצרו בגלל התראה.

ארבעה משחקים כאמור במסגרת הליגה החלו ב-16:30 ונעצרו זמנית בגלל ההתראה מפיקוד העורף בעקבות ירי מאיראן למרכז הארץ. מכבי כישרונות חדרה מארחת את מ.כ רמת השרון באצטדיון רמת גן ומובילה עליה 0:1.

מ.ס קריית גת מארחת את מכבי חולון באצטדיון בבת ים ומוליכה עליה 0:4, הפועל קטמון ירושלים מתארחת אצל מכבי פנתרות אשדוד באצטדיון הברפלד בראשון לציון ומובילה עליה 0:1 ומכבי אס”א תל אביב מתארחת אצל הפועל רעננה בשכונת התקווה ומוליכה עליה 0:1.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */