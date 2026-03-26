אחרי 40 דקות: משחקי ליגת העל לנשים נעצרו

ליגת העל בכדורגל נשים חזרה היום (חמישי) לפעילות לראשונה מאז פרוץ המלחמה עם איראן, אך לא הכל הולך חלק וכבר כחצי שעה מתחילת המחזור, ארבעת המשחקים שנערכים במרכז נעצרו בגלל התראה.

ארבעה משחקים כאמור במסגרת הליגה החלו ב-16:30 ונעצרו זמנית בגלל ההתראה מפיקוד העורף בעקבות ירי מאיראן למרכז הארץ. מכבי כישרונות חדרה מארחת את מ.כ רמת השרון באצטדיון רמת גן ומובילה עליה 0:1.

מ.ס קריית גת מארחת את מכבי חולון באצטדיון בבת ים ומוליכה עליה 0:4, הפועל קטמון ירושלים מתארחת אצל מכבי פנתרות אשדוד באצטדיון הברפלד בראשון לציון ומובילה עליה 0:1 ומכבי אס”א תל אביב מתארחת אצל הפועל רעננה בשכונת התקווה ומוליכה עליה 0:1.