ליגת העל לנשים 25-26
5614-6921הפועל בנות קטמון1
5019-9221מ.ס. קרית גת2
3136-3221אסא ת"א3
2936-3720מכבי כשרונות חדרה4
2743-3721מכבי חולון5
1832-1920הפועל רעננה6
1065-1621פנתרות אשדוד7
772-1521מ.כ. רמת השרון8

קריית גת הביסה 2:9, קטמון גברה 2:6 על אשדוד

ליגת הנשים חזרה עם המחזור ה-21: הדרומיות חגגו על חולון, הירושלמיות מהפסגה שמרו על הפער. 1:3 למכבי אס"א ת"א. אזעקות עצרו זמנית משחקים במרכז

|
כדור כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדור כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

ליגת העל בכדורגל נשים חזרה היום (חמישי) לפעילות לראשונה מאז פרוץ המלחמה עם איראן, כאשר לא הכל הולך חלק וכבר כחצי שעה מתחילת המחזור ה-21, ארבעת המשחקים שנערכו במרכז נעצרו זמנית בגלל התרעה ואזעקות לאור ירי טילים מאיראן.

ברמת הכדורגל, מ.ס קריית גת הביסה 2:9 את מכבי חולון, הפועל קטמון ירושלים חגגה 2:6 על מכבי פנתרות אשדוד, מכבי כשרונות חדרה גברה 0:3 על מ.כ רמת השרון ומכבי אס”א תל אביב ניצחה 1:3 את הפועל רעננה.

מ.ס קריית גת – מכבי חולון 2:9

במשחק שנערך באצטדיון בבת ים, הדרומיות לא התקשו כלל והמשיכו לאסוף עוד שלוש נקודות כדי לרדוף אחרי קטמון שבפסגה. דניאלה הלאנה סיימה עם רביעיית שערים (5', 29', 45', 78'), מעיין בן ישראל הוסיפה שלושער משלה (12', 13', 49'), כאשר גם צ'ואנה פרשס מורפי (67') ושקד גרגיר (86') כבשו לזכות המנצחת. בצד השני, פייזנור גידיקלי (46') וראיזה סנטוס דה סילבה (76') רק צימקו באופן שלא עזר כמובן.

מכבי פנתרות אשדוד – הפועל קטמון ירושלים 6:2

הירושלמיות מהמקום הראשון בליגה חזרו מפגרת המלחמה בצורה טובה, ושמרו על פער שש הנקודות מקריית גת שבמקום השני. ז'איילי גומס דה סילבה כבשה ראשונה (14'), זיו רוט-חזן, שירה אלינב (45'), סמדר כהן (48'), רחל שטיינשניידר (50') ודורין שיגווה (68') סיפקו גם הן שערים בדרך לשש כובשות שונות אצל הקבוצה מהבירה. עבור הדרומיות היו אלה ראיזה טאבארס דה סילבה וירדן אוזל (45') שהרשיתו.

מכבי כשרונות חדרה – מ.כ רמת השרון 0:3

ניצחון שביעי העונה לחדרתיות שאירחו באצטדיון רמת גן, בעוד היריבה מנגד ממשיכה להידרדר בתחתית גם בלי קשר לנקודות שירדו לה זכר לבלגן במועדון. שני דוד (20'), שי אלמלח (62') ולייסלה סנטוס קרוז (85') היו אלה שכבשו אצל החבורה המנצחת.

הפועל רעננה – מכבי אס”א ת”א 3:1

הקבוצה מתל אביב חזק במקום השלישי, כשהיא העלתה את מאזנה ל-31 נקודות. החבורה מהשרון לעומת זאת, הפסידה בפעם העשירית העונה ועדיין צמודה לקו האדום, אך מעליו. סימאו סמיה (2'), נייטיאלי קוסטה קוריאה (85') ואופק קפואה (93') הרשיתו עבור התל אביביות, אוגומה מיראקל ג'וסף (77') צימקה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
