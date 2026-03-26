קריית גת הביסה 2:9, קטמון גברה 2:6 על אשדוד

ליגת העל בכדורגל נשים חזרה היום (חמישי) לפעילות לראשונה מאז פרוץ המלחמה עם איראן, כאשר לא הכל הולך חלק וכבר כחצי שעה מתחילת המחזור ה-21, ארבעת המשחקים שנערכו במרכז נעצרו זמנית בגלל התרעה ואזעקות לאור ירי טילים מאיראן.

ברמת הכדורגל, מ.ס קריית גת הביסה 2:9 את מכבי חולון, הפועל קטמון ירושלים חגגה 2:6 על מכבי פנתרות אשדוד, מכבי כשרונות חדרה גברה 0:3 על מ.כ רמת השרון ומכבי אס”א תל אביב ניצחה 1:3 את הפועל רעננה.

מ.ס קריית גת – מכבי חולון 2:9

במשחק שנערך באצטדיון בבת ים, הדרומיות לא התקשו כלל והמשיכו לאסוף עוד שלוש נקודות כדי לרדוף אחרי קטמון שבפסגה. דניאלה הלאנה סיימה עם רביעיית שערים (5', 29', 45', 78'), מעיין בן ישראל הוסיפה שלושער משלה (12', 13', 49'), כאשר גם צ'ואנה פרשס מורפי (67') ושקד גרגיר (86') כבשו לזכות המנצחת. בצד השני, פייזנור גידיקלי (46') וראיזה סנטוס דה סילבה (76') רק צימקו באופן שלא עזר כמובן.

מכבי פנתרות אשדוד – הפועל קטמון ירושלים 6:2

הירושלמיות מהמקום הראשון בליגה חזרו מפגרת המלחמה בצורה טובה, ושמרו על פער שש הנקודות מקריית גת שבמקום השני. ז'איילי גומס דה סילבה כבשה ראשונה (14'), זיו רוט-חזן, שירה אלינב (45'), סמדר כהן (48'), רחל שטיינשניידר (50') ודורין שיגווה (68') סיפקו גם הן שערים בדרך לשש כובשות שונות אצל הקבוצה מהבירה. עבור הדרומיות היו אלה ראיזה טאבארס דה סילבה וירדן אוזל (45') שהרשיתו.

מכבי כשרונות חדרה – מ.כ רמת השרון 0:3

ניצחון שביעי העונה לחדרתיות שאירחו באצטדיון רמת גן, בעוד היריבה מנגד ממשיכה להידרדר בתחתית גם בלי קשר לנקודות שירדו לה זכר לבלגן במועדון. שני דוד (20'), שי אלמלח (62') ולייסלה סנטוס קרוז (85') היו אלה שכבשו אצל החבורה המנצחת.

הפועל רעננה – מכבי אס”א ת”א 3:1

הקבוצה מתל אביב חזק במקום השלישי, כשהיא העלתה את מאזנה ל-31 נקודות. החבורה מהשרון לעומת זאת, הפסידה בפעם העשירית העונה ועדיין צמודה לקו האדום, אך מעליו. סימאו סמיה (2'), נייטיאלי קוסטה קוריאה (85') ואופק קפואה (93') הרשיתו עבור התל אביביות, אוגומה מיראקל ג'וסף (77') צימקה.